السبب الرئيسي لرائحة الفم الكريهة وطريقة التخلص منها



السبب الرئيسي لرائحة الفم الكريهة السبب الرئيسي لرائحة الفم الكريهة



تختلف روائح الفم الكريهة حسب المصدر أو السبب الأساسي حيث يشعر بعض الناس بالقلق الشديد بشأن أنفاسهم على الرغم من أن رائحة الفم لديهم قليلة أو معدومة ، بينما يعاني البعض الآخر من رائحة الفم الكريهة ولا يعرفون سبب ذلك نظرًا لصعوبة تقييم رائحة أنفاسك ، لذلك نستعرض لكم من خلال السطور التالية أسباب وعلاج رائحة الفم الكريهة .







أسباب رائحة الفم الكريهة

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تبدأ معظم رائحة الفم الكريهة في فمك ، وهناك العديد من الأسباب المحتمل منها :طعام. يمكن أن يؤدي تكسير جزيئات الطعام داخل وحول أسنانك إلى زيادة البكتيريا والتسبب في رائحة كريهة. كما أن تناول بعض الأطعمة ، مثل البصل والثوم والتوابل ، يمكن أن يسبب رائحة الفم الكريهة. بعد هضم هذه الأطعمة ، تدخل مجرى الدم ، وتنتقل إلى رئتيك وتؤثر على أنفاسك.منتجات التبغ. يتسبب التدخين في رائحة الفم الكريهة.المدخنون ومستخدمو التبغ الفموي هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة ، وهي مصدر آخر لرائحة الفم الكريهة.صحة الأسنان السيئة. إذا كنت لا تستخدم الفرشاة والخيط يوميًا ، فإن جزيئات الطعام تبقى في فمك ، مما يسبب رائحة الفم الكريهة. تتكون طبقة لزجة عديمة اللون من البكتيريا (البلاك) على أسنانك. إذا لم يتم تنظيفها ، يمكن أن تهيج اللويحة اللثة وتشكل في النهاية جيوبًا مليئة باللويحات بين أسنانك ولثتك (التهاب دواعم السن).يمكن للسانك أيضًا أن يحبس البكتيريا التي تنتج الروائح. يمكن أن تحتوي أطقم الأسنان التي لا يتم تنظيفها بانتظام أو التي لا تناسبها بشكل صحيح على البكتيريا المسببة للرائحة وجزيئات الطعام.جفاف الفم : يساعد اللعاب على تنظيف فمك وإزالة الجزيئات التي تسبب الروائح الكريهة. يمكن أن تساهم حالة تسمى جفاف الفم أو جفاف الفم (zeer-o-STOE-me-uh) في رائحة الفم الكريهة بسبب انخفاض إنتاج اللعاب. يحدث جفاف الفم بشكل طبيعي أثناء النوم ، مما يؤدي إلى "رائحة الفم الصباحية" ، ويزداد سوءًا إذا كنت تنام وفمك مفتوحًا. يمكن أن يكون سبب جفاف الفم المزمن مشكلة في الغدد اللعابية وبعض الأمراض.الأدوية. يمكن لبعض الأدوية أن تسبب رائحة الفم الكريهة بشكل غير مباشر من خلال المساهمة في جفاف الفم. يمكن أن يتحلل البعض الآخر في الجسم لإطلاق مواد كيميائية يمكن حملها في أنفاسك.التهابات في فمك. يمكن أن يكون سبب رائحة الفم الكريهة هو الجروح الجراحية بعد جراحة الفم ، مثل إزالة الأسنان ، أو نتيجة لتسوس الأسنان أو أمراض اللثة أو تقرحات الفم.أمراض الفم والأنف والحنجرة الأخرى. يمكن أن تنجم رائحة الفم الكريهة أحيانًا عن حصوات صغيرة تتشكل في اللوزتين ومغطاة بالبكتيريا التي تنتج الرائحة. يمكن أيضًا أن تسبب العدوى أو الالتهاب المزمن في الأنف أو الجيوب الأنفية أو الحلق ، والتي يمكن أن تسهم في التنقيط الأنفي الخلفي ، رائحة الفم الكريهة.أسباب أخرى. يمكن للأمراض ، مثل بعض أنواع السرطان ، وحالات مثل اضطرابات التمثيل الغذائي ، أن تسبب رائحة نفس مميزة نتيجة للمواد الكيميائية التي تنتجها. يمكن أن يرتبط الارتجاع المزمن لأحماض المعدة (مرض الارتجاع المعدي المريئي) برائحة الفم الكريهة. يمكن أن يكون سبب رائحة الفم الكريهة لدى الأطفال الصغار هو وجود جسم غريب ، مثل قطعة من الطعام ، في فتحة الأنف.نمط الحياة والعلاجات المنزلية للتخلص من رائحة الفم الكريهةلتقليل أو منع رائحة الفم الكريهة:اغسل أسنانك بعد الأكل. احتفظ بفرشاة أسنان في العمل لاستخدامها بعد الأكل. استخدم الفرشاة باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد مرتين يوميًا على الأقل ، خاصة بعد الوجبات. ثبت أن معجون الأسنان ذو الخصائص المضادة للبكتيريا يقلل من رائحة الفم الكريهة.استخدم الخيط مرة في اليوم على الأقل. يزيل الخيط السليم جزيئات الطعام والبلاك من بين أسنانك ، مما يساعد على التحكم في رائحة الفم الكريهة.نظف لسانك بالفرشاة. لسانك يؤوي البكتيريا ، لذا فإن تنظيفه بالفرشاة بعناية قد يقلل من الروائح الكريهة. قد يستفيد الأشخاص الذين لديهم لسان مغطى من فرط نمو البكتيريا (من التدخين أو جفاف الفم ، على سبيل المثال) من استخدام مكشطة اللسان. أو استخدم فرشاة أسنان بها منظف لسان مدمج.أطقم الأسنان النظيفة أو أجهزة الأسنان. إذا كنت ترتدي جسرًا أو طقم أسنان ، فقم بتنظيفه جيدًا مرة واحدة على الأقل يوميًا أو حسب توجيهات طبيب الأسنان. إذا كان لديك مثبت أسنان أو واقي للفم ، فقم بتنظيفه في كل مرة قبل وضعه في فمك. يمكن أن يوصي طبيب أسنانك بأفضل منتج تنظيف.تجنب جفاف الفم. للحفاظ على رطوبة فمك ، تجنب التبغ واشرب الكثير من الماء - وليس القهوة أو المشروبات الغازية أو الكحول ، مما قد يؤدي إلى جفاف الفم. امضغ العلكة أو تمتص الحلوى (ويفضل أن تكون خالية من السكر) لتحفيز اللعاب. بالنسبة لجفاف الفم المزمن ، قد يصف لك طبيب الأسنان أو الطبيب مستحضرًا لعابًا صناعيًا أو دواءً فمويًا يحفز تدفق اللعاب.اضبط نظامك الغذائي. تجنب الأطعمة التي يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة مثل البصل والثوم. يرتبط تناول الكثير من الأطعمة السكرية أيضًا برائحة الفم الكريهة.احصل بانتظام على فرشاة أسنان جديدة. قم بتغيير فرشاة أسنانك عندما تتآكل ، كل ثلاثة إلى أربعة أشهر تقريبًا ، واختر فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة.حدد موعدًا لفحوصات الأسنان المنتظمة. قم بزيارة طبيب أسنانك بشكل منتظم - بشكل عام مرتين في السنة - لفحص أسنانك أو أطقم الأسنان وتنظيفها.