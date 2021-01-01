بمذاق لا يقاوم.. كيفية تحضير كيكة البرتقال بالمنزل



كيكة البرتقال كيكة البرتقال



بمذاق مختلف في دقائق معدودة يمكنك تحضير كيك البرتقال السريع والصحى من مطبخك إليك طرق مختلفة لتحضيره لأمهر الشيفات اختارى الطريقة التي تناسبك



كيك البرتقال للشيف ماجي الجبال



المقادير :

عدد 5 بيضة

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نصف كوب زبدة2 ونصف كوب دقيق، 1 وربع كوب سكربرتقال مبشور ، بيكنج بودر.التحضير:صوص البرتقال:بشر برتقالعصير برتقاللون طعام برتقالىشرائح برتقالطريقة التحضير* إضربى السكر مع البيض فى العجان* أضيفى البيكينج بودر والدقيق والفانيليا* أضيفى بشر البرتقال وأضيفى الزيت للخليط* إدهنى العجينة بالزبدة ورشيها بالدقيق وصبى الخليط فى الصينية* ضعى الصينية فى الفرن على درجة حرارة 180 إلى أن تنضج* بعد أن تبرد الكيكة زينيها بشرائح البرتقال وسيرب البرتقال والسكر ولون الطعام البرتقالىطريقة تحضير صوص البرتقال:* ضعى السكر على النار وأضيفى عصير البرتقال ولون الطعام الصحي البرتقالي.* قطعى البرتقال شرائح وحلقات وضعيها فى السيرب وزينى بها الكيكة.طريقة تحضير كيكة الچيلي بالفراولةطريقة عمل كيكة الشيكولاتة والقهوة للشيف شربينيكيك البرتقال للشيف سالي فؤادالمقادير:كوبان من الدقيقملعقتان كبيرتان من الزبدكوب سكر سنترفيشكوب زبادي4 بيضات– فانيلياباكو بيكينج بودر- ذرة ملحكوب سكر سنترفيشكوب ماءعصير نصف ليمونةفانيلياطريقة التحضير:يجهز الشراب السكري يرفع السكر مع الماء على النار حتى يذوب السكر تمامًا ويترك المقدار على النار حتى يعقد قليلًاتضاف الفانيليا ويرفع المقدار من فوق النار ويترك حتى يبرد ويخفق السكر مع الزبد حتى ينعم المقدار.فى وعاء آخر يخفق البيض مع الفانيليا ويضاف إلى خليط السكر والزبد مع الاستمرار في الخفق حتى يتجانس الخليطيضاف الزبادي والدقيق وتقلب المقادير بملعقة وتصب العجينة في صينية مدهونة بالزبد وتخبز في فرن متوسط الحرارة حتى يتم النضج وتسقى الكيكة فور خروجها من الفرن بالشراب السكري ثم تقلب وتقدم. الزبد والسكر جيدا ثم يضرب البيض وتبشر البرتقالة جيدا وتضاف للزبد والسكر ويضاف الدقيق والبيكنج بودر على الخليط ويمزج جيدا.تفرغ محتويات الخليط في صينية مدهونة بقليل من الزبد وملعقة دقيق ثم توضع في الفرن لمدة 40 : 50 دقيقة حتى تمام النضج ثم تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد ثم تقطع وتزين بحلقات البرتقال.