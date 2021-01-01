في أربع خطوات سهلة.. طريقة عمل الخشاف

تعتبر طريقة عمل الخشاف من الحلى الرمضانية الشهيرة للغاية، وهو منتشر في مصر ومنها إلى باقي بلاد الشرق الأوسط، ولكن بدايته الحقيقية كانت في تركيا، وهذا الحلى له طعم لذيذ للغاية، وكذلك قيمة غذائية عالية، وذلك لأنه غني بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم.
وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل الخشاب في خطوات سهلة وبسيطة؛ حيث ان شربه يزيد من نسبة السكر في الدم والطاقة في الجسم، لما يحتويه من مواد مثل المعادن والألياف والفيتامينات، ويمكن تحضيلاره في 10 دقائق، وإليكم طريقة عمل الخشاف بالتفصيل..
مقادير طريقة عمل الخشاف :
1 كوب تمر جاف (أي بلح يفضل البلح الأحمر)
2 ملعقة كبيرة عسل
1 كوب ثلج مجروش
2 كوب ماء
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