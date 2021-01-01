أعراض عمى الألوان عند الأطفال.. تعرف عليها



عمى الألوان عند الأطفال عمى الألوان عند الأطفال



عمى الألوان أو نقص رؤية الألوان يعني عدم القدرة على رؤية ألوان معينة، ويمكن أن يكون ناتجًا عن عيوب أو تلف في أصباغ استشعار اللون في الخلية العصبية للعين التي تميز الألوان الأحمر والأخضر والأزرق.



وقد يفتقر الأطفال المصابون بعمى الألوان إلى واحد أو أكثر من هذه الأصباغ ويمكن لأولئك الذين يفتقرون إلى صبغة لونية واحدة أن يروا ألوانًا مختلفة ولكن قد يواجهون صعوبات في التمييز بين الأحمر والأخضر أو ​​الأصفر والأزرق.



ويعاني بعض الأطفال من شكل حاد من عمى الألوان يُعرف باسم العمى اللوني ، حيث يظهر كل شيء في ظلال من اللون الرمادي، بحسب ما نشره موقع هيلثى .

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أعراض عمى الألوان عند الأطفالتعتبر صعوبة تمييز الألوان من الأعراض الأساسية لعمى الألوان، ويمكن للطفل المصاب بعمى الألوان أن يخطئ في تحديد الألوان. تظهر الأعراض التالية عادة عند الأطفال المصابين بعمى الألوان .استخدام ألوان خاطئة في تلوين أوراق العملكثيرا ما تستخدم الألوان الداكنة بشكل غير لائقصعوبة تحديد الألوان في الإضاءة الخافتة أو المنخفضةمشاكل في تمييز الألوان من نفس تدرج اللون ومساحات صغيرة من اللونمشاكل في الانتباه أثناء التلوينمشاكل تحديد أقلام الرصاص الخضراء أو الحمراء أو أي قلم ملون بتركيبة خضراء أو حمراء ، مثل البني والأرجوانيالحساسية للأضواء الساطعةشم الطعام قبل الأكلحاسة شم جيدةرؤية ليلية ممتازةصعوبة قراءة الصفحات الملونة أو أوراق العمل الملونةالشكوى من صداع أو ألم في العين أثناء النظر إلى شيء بخلفية حمراء أو خضراءالتردد في لعب ألعاب الفرز أو العد بالخرز الملون والكتل