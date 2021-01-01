

طريقة عمل البسيمة في المنزل كالمحترفين طريقة عمل البسيمة في المنزل كالمحترفين



ترغب الكثير من السيدات فى تعلم طريقة عمل البسيمة بشكل احترافي مثل الأنواع المباعة فى المحلات والمطاعم.







نقدم لكم طريقة عمل البسيمة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير البسيمة300 جرام دقيق200 جرام جوز هند مبشور3 بيضات5 جرام فانيليا400 جرام لبن رايب100 جرام زبدة سايحةبيكينج بودر50 مل لبن مكثف محلى سمـنة“ السيرب”2 كوب سكر2 كوب ماءعصير ليمونةطريقة تحضير البسيمة* إخلطى الدقيق مع جوز الهند وضعى الزبدة والبيض والفانيليا والبيكينج بودر والرايب وأضيفى اللبن المحلى وادهنى الصينية بالسمنة وملعقة طحينة* صبى الخليط فى الصينية مدهونة بالسمنة والطحينة ثم ضعى البسيمة فى الفرن على درجة حرارة 170 لمدة 30 دقيقة تقريبا* لعمل السيرب* ضعى السكر والماء على النار حتى الغليان وبعد ذلك أضيفى عصير الليمونة وانتظري حتى يغلظ القوام ثم إسقى البسيمة وهى ساخنة بالشربات الخفيف وهو ساخن وبالهنا والشفا