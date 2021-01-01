طريقة عمل البسيمة في المنزل كالمحترفين

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طريقة عمل البسيمة في المنزل كالمحترفين


ترغب الكثير من السيدات فى تعلم طريقة عمل البسيمة بشكل احترافي مثل الأنواع المباعة فى المحلات والمطاعم.



نقدم لكم طريقة عمل البسيمة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير البسيمة
300 جرام دقيق

200 جرام جوز هند مبشور

3 بيضات
5 جرام فانيليا

400 جرام لبن رايب

100 جرام زبدة سايحة

بيكينج بودر

50 مل لبن مكثف محلى سمـنة

“ السيرب”

2 كوب سكر

2 كوب ماء

عصير ليمونة
طريقة تحضير البسيمة
* إخلطى الدقيق مع جوز الهند وضعى الزبدة والبيض والفانيليا والبيكينج بودر والرايب وأضيفى اللبن المحلى وادهنى الصينية بالسمنة وملعقة طحينة

* صبى الخليط فى الصينية مدهونة بالسمنة والطحينة ثم ضعى البسيمة فى الفرن على درجة حرارة 170 لمدة 30 دقيقة تقريبا

* لعمل السيرب

* ضعى السكر والماء على النار حتى الغليان وبعد ذلك أضيفى عصير الليمونة وانتظري حتى يغلظ القوام ثم إسقى البسيمة وهى ساخنة بالشربات الخفيف وهو ساخن وبالهنا والشفا

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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