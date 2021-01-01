ما حكم التعطر للنساء؟ .. الإفتاء تجيب

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ما حكم التعطر للنساء .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ ما حكم التعطر للنساء ” ومن جانبه قال الدكتور محمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن تطيب المرأة ليس فيه شيئا بل هو من السنة هذا الذى فعلته زوجات الرسول صل الله عليه وسلم فجاء عن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم انهن كانوا يتطيبن قبل الاحرام



وأضاف خلال رده على سؤال “ ما حكم التعطر للنساء ” عبر البث المباشر لدار الإفتاء على موقع الفيس بوك : علينا ألا نعمم أحاديث جاءت عن الرسول صل الله عليه وسلم فى مواضع وحالات معينة وأن نعممها على جميع النساء فنضعهم فى حرج .





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حكم وضع العطور للنساء في العمل ، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المرأة ليست ممنوعة من وضع العطور مطلقًا – على الإطلاق - ولكنها ممنوعة شرعًا من استخدام ثلاثة عطور خارج بيتها.وأوضح « وسام»، عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع "فيسبوك"، في إجابته عن سؤال: «حكم وضع العطور للنساء ولماذا يُحرم العطر على المرأة بينما يباح للرجل؟ رغم أن مسألة الإثارة عامة للرجل والمرأة على حد سواء؟»، أن أولها العطر الذي يلفت إليها الأنظار، وثانيها الذي يكون لغرض محرم، وثالثًا الذي يثير الشهوات المحرمة.حديث النبي عن التعطرنص الحديث الشريف، فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ، وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ»، والحديث هنا يحدد أسباب حرمة التعطر للمرأة أولها تبييت نية السوء، أي أن المرأة التي وضعت العطر لديها النية للفت النظر إليها، كما أن هنا قصد لإثارة الشهوات.وكذلك يُفهم من الحديث أن هذا العطر له رائحة فواحة ومثيرة، ومن أجل هذه الأسباب كان تعطر المرأة حرامًا الذي فيه إثارة وليس كل عطر، لذا فإنه لا مانع شرعًا أن تتعطر المرأة بالعطر اليسير في حدود المعقول الذي لا يثير الشهوات ولا يلفت أنظار الذئاب البشرية إليها، والتي تتربص بها ونحو ذلك، فالأمر ليس على إطلاقه في التحريم، بل هو مباح في حدود.هل العطر يبطل الصيام للنساءقال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد التطيب فى نهار رمضان فيجوز ذلك ولا مانع.وأضاف "عبدالسميع" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال « هل يجوز التطيب فى نهار رمضان ؟»، أنه لا مانع من التطيب فى نهار رمضان فيجوز وضع العطر، فوضع الطيب كلما كان فى بداية النهار كان أفضل والشافعية يقولون ن وضع العطر والطيب قبل الزوال أى قبل وقت الظهر أفضل لأن هناك أحاديث تدل على افضليه هذه الرائحة التى تخرج من فم الصائم وهى رائحة تشبه عند الله أو يجعلها الله كريح المسك.هل يجوز التعطر عند الخروج من المنزلقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العلماء لم يتفقوا على أن مجرد وضع المرأة للعطر محرم.وأضاف «ممدوح»، خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك»، في إجابته عن سؤال: «ما حُكم تعطر المرأة؟»، أنه بالنسبة لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «أَيُّما امُرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيجِدُوا رِيحَها، فهي زانِيةُ»، لم يتفق العلماء على فهمه بأن مجرد تعطر المرأة محرم، بل منهم من فسره بالتعطر بهدف إيقاع الناس في الفتنة، وضع العطر لإحداث الفتنة.وتابع: "بما يعني أن العطر الخفيف الذي لا يثير الغرائز ليس ممنوعًا، وإنما الممنوع هو ما يؤدي إلى الافتتان أو يثير الغرائز، أو يلفت الأنظار الشهوانية إلى المرأة".