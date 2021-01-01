فيديو لأغلى مقاتلة بالعالم تسقط قرب مصر

ظهر فيديو للمقاتلة المعروفة بالأكثر تطورا وسرية، والأغلى ثمنا بالعالم، وهي تفقد توازنها بعد ثوان من إقلاعها في 17 نوفمبر الجاري من حاملة طائرات بريطانية، ثم تسقط إلى حيث ابتلعها البحر الأبيض المتوسط قرب مدينة "رأس العين" البعيدة في محافظة دمياط أكثر من 250 كيلومترا عن القاهرة، في أول حادث تتعرض له الأميركية الصنع F- 35 بالشرق الأوسط.
أما طيارها المكلف وقتها بالقيام بطلعة تدريب روتينية، فضغط على زر جعله يقفز مع مقعده منها، بحسب ما نراه في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" أدناه لما حدث، وهبط بمظلة على الماء، فأدركوه وانتشلوه، وسريعا دقوا ناقوس الخطر، لأن مشكلة حساسة طرأت بعد غرق الطائرة البالغ ثمنها 135 مليونا من الدولارات.
سبب المشكلة، أن حطام الطائرة الراقد في الماء، هو كنز من الأسرار العسكرية، قد تبحث عنه روسيا بشكل خاص، وتنتشله للتعرف إلى ما فيها من تكنولوجيا معقدة تجعلها الأخطر بين المقاتلات، لذلك بقيت حاملة الطائرات البريطانية في مكانها منذ الحادث، لأن مياه المتوسط "بدأت تشهد صراعا للبحث عن الحطام بين روسيا من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها بحلف الأطلسي من جهة أخرى" وفقا لما ورد بوسائل إعلام بريطانية، ذكرت أن التكنولوجيا الموجودة على متن الطائرة، وبينها أجهزة استشعار ورادارات فائقة السرية، هي حساسة جدا، ما يسمح لها بالتحليق غير المرئي إلى أراضي العدو بسرعة تفوق سرعة الصوت.
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