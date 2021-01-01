أميركا تعتزم تشديد إجراءات السفر.. وهذه الإجراءات المتوقعة

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صورة الخبر: بايدن
بايدن

تخطط إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتشديد قواعد السفر إلى الولايات المتحدة، في إطار الجهود لمنع انتشار المتحور أوميكرون.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر أن بايدن سيعلن غداً الخميس عن إجراءات جديدة تتطلب إجراء فحص كورونا خلال يوم واحد قبل موعد السفر لجميع القادمين بغض النظر عما إذا كانوا قد تلقوا اللقاح.

من جهة أخرى، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن حظر السفر لن يوقف انتشار السلالة الجديدة من الفيروس، داعية الدول إلى عدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب قبل اتضاح الصورة للعلماء والمختصين بخصوص أوميكرون.

ونصحت المنظمة الأشخاص المعرضين لخطر المرض الشديد بمن فيهم من هم فوق الستين عاما، بتجنب السفر حاليا.

وفي تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أكد مؤسس مختبر بيونتيك، إيجور شاهين، أن المتحوّر الجديد قد يؤدي إلى المزيد من الإصابات بين الأشخاص الذين تمّ تطعيمهم، لكن من المرجح أن تستمر حمايتهم من أي أعراض شديدة للمرض.
من جهتها توقعت شركة ميرك فعالية عقارها ضد "أوميكرون".

المصدر: alarabiya

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