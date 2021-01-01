تخطط إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتشديد قواعد السفر إلى الولايات المتحدة، في إطار الجهود لمنع انتشار المتحور أوميكرون.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر أن بايدن سيعلن غداً الخميس عن إجراءات جديدة تتطلب إجراء فحص كورونا خلال يوم واحد قبل موعد السفر لجميع القادمين بغض النظر عما إذا كانوا قد تلقوا اللقاح.
من جهة أخرى، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن حظر السفر لن يوقف انتشار السلالة الجديدة من الفيروس، داعية الدول إلى عدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب قبل اتضاح الصورة للعلماء والمختصين بخصوص أوميكرون.
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التعليقات على أميركا تعتزم تشديد إجراءات السفر.. وهذه الإجراءات المتوقعة
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