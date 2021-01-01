كيف نبرهن على حب الله تبارك وتعالى؟.. رمضان عبد المعز يجيب| فيديو



الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز



كيف نبرهن على حب الله تبارك وتعالى؟.. سؤال ورد إلى الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز، من خلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع على فضائية dmc.



أمر يدخل الجنة

وقال عبد المعز خلال إجابته على السائل، إن محبة الله عزوجل تكون بحب نبيه واتباعه وطاعته فيما يقول، حيث يخبرنا بذلك القرآن من خلال قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم"، كل الخير في اتباع سيدنا النبي، ومحبته.



وتساءل عبد المعز: أرأيتم رجل لا يكثر الصيام والصلاة ويبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم؟!، موضحاً أنه قد جاء رجل وقال يا رسول الله متى الساعة، فقال: وما أعدت لها؟، فقال الرجل: يا رسول الله ما اعتدت لها كثير الصيام أو الصلاة، غير أني أحب الله ورسوله"، فأجابه النبي: المرء مع من أحب".

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وشدد على أن الخير كل الخير في اتباعه صلى الله عليه وسلم، النبي جعل الله تبارك وتعالى رحمته في اتباع النبي، ولن يدخل أحد الجنة إلا برحمته التي ذكر القرآن بأنها في طاعة رسوله يقول تعال: "وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون".يسعى لإرضاء زوجاتهقال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن من يحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليه ألا يهين زوجته وأن يُحسن إليها، مشيرًا إلى أن من أهم وسائل الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، هو التخلق بأخلاقه.وأوضح «عبد المعز» خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة "dmc" اليوم "الإثنين"، أن سيدنا النبى -صلى الله عليه وسلم- كان يحترم زوجاته ويسعى لإرضائهن، ونحن نقول في حب رسول الله “ نحن فدائك يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-”.وتابع: فيما نجد البعض ممن يستخدم هذه الشعارات يهين زوجته، ولا يحترمها ويقدرها ، وبهذا لا يقتدي برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لافتًا إلى أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حرم على نفسه شيئًا حلالاً، من أجل إرضاء زوجاته.واستشهد بقول الله تعالى: « يا أيُّها النبيُّ لم تُحَرِّم مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْواجِكَ » .