شددت سلطات مطار القاهرة الدولي كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، بهدف الحد من انتشار متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
وشهدت صالات السفر والوصول في مطار القاهرة الدولي عمليات تطهير مستمرة، شملت أماكن الانتظار والاستراحات وبوابات الصعود إلى الطائرات والسلالم المتحركة والمصاعد والمكاتب ووسائل نقل العاملين.
ووأكدت سلطات المطار على ضرورة التزام الركاب والعاملين بارتداء الكمامات، مع استمرار التباعد الاجتماعي، وتوفير المطهرات اللازمة بجميع الصالات والأماكن التي يتم ارتيادها.
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التعليقات على إجراءات جديدة في مطار القاهرة لمواجهة "أوميكرون"
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