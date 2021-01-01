يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم مع نظيره لبنان اليوم في الجولة الأولي من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب .
ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة بين مصر ولبنان في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وسيتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة 1 ، ويعد تردد بي إن سبورت 1 HD المفتوحة تردد 11013 - أفقي 27500 - 3/4.
واستقر كيروش على الاعتماد على محمد الشناوي في مركز حراسة المرمى، نتيجة المستويات المميزة التي يقدمها فى الفترة الأخيرة ، وأمامه الرباعي الدفاعي أكرم توفيق وأحمد حجازي ومحمود الونش وأحمد أبو الفتوح ، وفي الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة خلف الثلاثي الهجومي ، مصطفى فتحي أو " زيزو " ومحمد شريف ومروان حمدي أو " أحمد رفعت " .
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التعليقات على تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ولبنان بكأس العرب اليوم
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