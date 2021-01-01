تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ولبنان بكأس العرب اليوم



مصر ولبنان بكأس العرب مصر ولبنان بكأس العرب



يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم مع نظيره لبنان اليوم في الجولة الأولي من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب .



ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة بين مصر ولبنان في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وسيتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة 1 ، ويعد تردد بي إن سبورت 1 HD المفتوحة تردد 11013 - أفقي 27500 - 3/4.



واستقر كيروش على الاعتماد على محمد الشناوي في مركز حراسة المرمى، نتيجة المستويات المميزة التي يقدمها فى الفترة الأخيرة ، وأمامه الرباعي الدفاعي أكرم توفيق وأحمد حجازي ومحمود الونش وأحمد أبو الفتوح ، وفي الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة خلف الثلاثي الهجومي ، مصطفى فتحي أو " زيزو " ومحمد شريف ومروان حمدي أو " أحمد رفعت " .

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وتضم قائمة منتخب مصر في كأس العرب 23 لاعبا وهم :حراسة المرمى :محمد الشناوي و محمد صبحي ومحمود جاد ،خط الدفاع :أكرم توفيق و أحمد فتوح ومحمود الونش وأحمد حجازي وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبدالمنعم و مروان داود ، خط الوسط : حمدى فتحى وعمرو السولية و مهند لاشين و عمر كمال عبدالواحد و أحمد رفعت ومجدى أفشة و أحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ،خط الهجوم : محمد شريف ومروان حمدى وأسامة فيصل وحسين فيصل.ويهدف كيروش خلال منافسات كأس العرب لتجربة العديد من اللاعبين والوقوف على مستواهم الفنى بجانب الإعداد الجيد لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية فى شهر يناير من العام المقبل والتى يبحث خلالها المنتخب عن إثبات الذات والعودة من جديد للتربع على العرش الإفريقي قبل خوض منافسات المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم .