يقوم معهد "تسني ماش" بصفته مركزا علميا رائدا في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية بتصميم أجهزة من شأنها نشر خطوط اتصال سريعة بين الأقمار الصناعية الروسية في مدار الأرض.
صرح بذلك مدير البرامج العلمية المستقبلية الواعدة في "روس كوسموس"، ألكسندر بلوشينكو الذي قال إن المقصود بالأمر هو نشر خطوط اتصالات الليزر بين الأقمار الصناعية في الفضاء من ناحية وبين الأرض والأقمار الصناعية من ناحية أخرى.
وأوضح، بلوشينكو أن مثل هذه الأجهزة تسمح بإرسال المعلومات فورا بلا أي تأخير تسببه عوامل تقنية أو أوضاع الأقمار الصناعية في المدار.
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التعليقات على "روس كوسموس" بصدد نشر شبكة لاتصال الليزر في الفضاء
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