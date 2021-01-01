ذكرت مواقع مختصة بالأخبار التقنية أن «واتساب» يختبر 5 مزايا جديدة متوقع اعتمادها قريباً؛ هي تغيير المهلة الزمنية لحذف الرسائل لتصل المهلة إلى 7 أيام و8 دقائق بدلاً عن ساعة.
ويسعى التطبيق حالياً إلى طرح ميزة تساعد المستخدمين على إخفاء «آخر مشاهدة» ، وصورة الحساب.
كما سيكون المستخدمون قادرين على حجب «الحالة» في التطبيق عن بعض جهات الاتصال، إضافة إلى تحرير الصور على أن يشمل التحرير اقتصاص جوانب من الصور وإضافة كلمات عليها وخيارات أخرى، وصانع الملصقات، والتحكم بالملفات الصوتية.
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التعليقات على واتساب يختبر خمس مزايا جديدة
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