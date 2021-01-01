شهدت أسهم شركة تويتر ارتفاعا تاريخيا بعد قرار مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذى جاك دورسي بالتنحي عن منصبه، أمس ، وترك الشركة بعد 15 عاما ، ليتولى مسئوليتها باراج أجروال المسؤول الأول عن قطاع التكنولوجيا في الشركة.
وبحسب صحيفة ديلى إكسبرس البريطانية فإن أسهم تويتر ارتفعت بنسبة تخطت 11 % لتعوض الخسائر التى شهدها سهم تويتر مؤخرا حيث خسرت الشركة أكثر من 45 ٪ منذ أعلى مستوى في فبراير الماضى.
ويرجع السبب في ارتفاع أسهم تويتر بعد تولى باراج أجروال وتنحى جاك دوروسي، إلى استعادة ثقة المستثمرين بعد أن خاب أملهم في أرباح تويتر الأخيرة بسبب توجيه الإيرادات وقصور المستخدمين اليوميين الذين يمكن تحقيق الدخل منهم بالإضافة إلى عدم القدرة على تلبية توقعات بورصة وول ستريت.
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التعليقات على تجاوزت 11 %.. صعود تاريخي لأسهم تويتر بعد تنحي "دوروسي" وتولي "أجروال"
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