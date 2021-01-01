

تجاوزت 11 %.. صعود تاريخي لأسهم تويتر بعد تنحي "دوروسي" وتولي "أجروال" تجاوزت 11 %.. صعود تاريخي لأسهم تويتر بعد تنحي "دوروسي" وتولي "أجروال"

شهدت أسهم شركة تويتر ارتفاعا تاريخيا بعد قرار مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذى جاك دورسي بالتنحي عن منصبه، أمس ، وترك الشركة بعد 15 عاما ، ليتولى مسئوليتها باراج أجروال المسؤول الأول عن قطاع التكنولوجيا في الشركة.





وبحسب صحيفة ديلى إكسبرس البريطانية فإن أسهم تويتر ارتفعت بنسبة تخطت 11 % لتعوض الخسائر التى شهدها سهم تويتر مؤخرا حيث خسرت الشركة أكثر من 45 ٪ منذ أعلى مستوى في فبراير الماضى.



ويرجع السبب في ارتفاع أسهم تويتر بعد تولى باراج أجروال وتنحى جاك دوروسي، إلى استعادة ثقة المستثمرين بعد أن خاب أملهم في أرباح تويتر الأخيرة بسبب توجيه الإيرادات وقصور المستخدمين اليوميين الذين يمكن تحقيق الدخل منهم بالإضافة إلى عدم القدرة على تلبية توقعات بورصة وول ستريت.

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وأكد دورسي أنه سيبقى في مجلس الإدارة حتى شهر مايو تقريبًا للمساعدة في عملية الانتقال، وقال دورسي إن باراج أجروال كان اختياره لفترة من الوقت ، مشيرا إلى أنه "يتفهم بعمق الشركة واحتياجاتها".وأضاف في رسالة نشرها على تويتر: "كان باراج وراء كل قرار حاسم ساعد في تغيير اتجاه هذه الشركة"، حيث كان انضم خليفته أجروال إلى الشركة لأول مرة في عام 2011 وكان في منصبه الحالي كرئيس للتكنولوجيا منذ عام 2017.وقال عدد من المستثمرين إنه يتم استقبال التغيير في القيادة الجديدة على أنه إيجابي من قبل الأسواق كطريقة لتويتر لفتح صفحة جديدة وتحمل مخاطر أكبر، ولا يشكل هذا التطور صدمة لأعضاء مجلس إدارتها الذين أبلغوا عن استعدادهم لتوديع دورسي منذ العام الماضي.