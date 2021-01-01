

بريطانيا تطلب من ميتا بيع منصة Giphy لتهديدها المنافسة العادلة بين الشركات بريطانيا تطلب من ميتا بيع منصة Giphy لتهديدها المنافسة العادلة بين الشركات

طلبت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية من شركة ميتا، فيسبوك، بيع منصة Giphy والتى تعد أكبر منصة لصنع ومشاركة الرسوم المتحركة من نوع GIF ، حيث ترى الهيئة أن استحواذ ميتا عليها يهدد المنافسة العادلة في أسواق المملكة المتحدة.



وبحسب شبكة سي إن بى سي الأمريكية فإن الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة أن استمرار استحواذ شركة ميتا على منصة Giphy يضر بالمعلنين وشركات التكنولوجيا وأنها تقلل فرص المنافسة بين منصات وسائل التواصل الاجتماعي .



وقالت شركة ميتا إنها لا توافق على القرار وأنها تراجع القرار وتنظر في جميع الخيارات ، بما في ذلك الاستئناف، كما قالت الشركة في وقت الاستحواذ على منصة Giphy إنها تريد زيادة دمج المنصة في تطبيق انستجرام Instagram حتى يتمكن الأشخاص من العثور على الطريقة الصحيحة للتعبير عن أنفسهم.





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ويخلص المنظمون في المملكة المتحدة إلى أن استحواذ شركة ميتا على منصة Giphy من شأنه أن يقلل المنافسة بين منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وأضافت أن الصفقة أزالت بالفعل Giphy كمنافس محتمل في سوق الإعلانات المصورة، وأنه يجب على الشركة بيع المنصة.ووجدت لجنة التحقيق أن ميتا ستكون قادرة على زيادة قوتها السوقية الكبيرة بالفعل فيما يتعلق بمنصات الوسائط الاجتماعية الأخرى من خلال رفض أو تقييد وصول المنصات الأخرى إلى Giphy GIFs، وهذا سيؤدي هذا بدوره إلى إرسال المزيد من حركة المرور إلى التطبيقات المملوكة لميتا والتي تمثل بالفعل 73 ٪ من وقت المستخدم الذي يقضيه المستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة .وأكدت هيئة السوق المالية إن ميتا قد تغير أيضًا شروط الوصول إلى ملفات Giphy GIF، خاصة لأن تطبيقات ميتا تتحكم في ما يقرب من نصف 7 مليارات جنيه إسترليني حوالى 9.4 مليار دولار لتسويق الإعلانات المصورة في المملكة المتحدة.