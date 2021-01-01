تهدد النظام العالمي.. رئيس المخابرات البريطانية يحذر من ثورة تكنولوجية قادمة

آخر الأخبارعلم وتقنية › تهدد النظام العالمي.. رئيس المخابرات البريطانية يحذر من ثورة تكنولوجية قادمة

صورة الخبر: تهدد النظام العالمي.. رئيس المخابرات البريطانية يحذر من ثورة تكنولوجية قادمة
تهدد النظام العالمي.. رئيس المخابرات البريطانية يحذر من ثورة تكنولوجية قادمة

حذر رئيس المخابرات الخارجية البريطانية (إم أي 6) ريتشارد مور، من حدوث ثورة تكنولوجية خلال العقد القادم ستشكل تهديدًا كبيرًا للنظام العالمي.

ونقلت صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية، قول مور، إن "التغييرات بعيدة المدى في أجهزة الكمبيوتر والاتصالات، وزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي، ستغير حياتنا بطرق لا يمكننا توقعها.. محذرا من مخاطر الفشل في الاستجابة لوتيرة التغيير التكنولوجي".

وشبه مور، البالغ من العمر 58 عامًا، والذي أصبح رئيسًا لجهاز (إم أي 6) في أكتوبر 2020، هذه التغييرات التكنولوجية بالثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

وأكد مور أن التقدم في هندسة الكم وعلم الأحياء الهندسي سيغير صناعات بأكملها، لافتا إلى أن الكميات الضخمة من البيانات المتاحة الآن في جميع أنحاء العالم، جنبًا إلى جنب مع قوة الكمبيوتر المتزايدة والتقدم في علم البيانات، ستعنى بدمج الذكاء الاصطناعي في كل جانب من جوانب حياتنا اليومية تقريبًا.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تهدد النظام العالمي.. رئيس المخابرات البريطانية يحذر من ثورة تكنولوجية قادمة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
89509

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager