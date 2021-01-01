تهدد النظام العالمي.. رئيس المخابرات البريطانية يحذر من ثورة تكنولوجية قادمة

حذر رئيس المخابرات الخارجية البريطانية (إم أي 6) ريتشارد مور، من حدوث ثورة تكنولوجية خلال العقد القادم ستشكل تهديدًا كبيرًا للنظام العالمي.
ونقلت صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية، قول مور، إن "التغييرات بعيدة المدى في أجهزة الكمبيوتر والاتصالات، وزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي، ستغير حياتنا بطرق لا يمكننا توقعها.. محذرا من مخاطر الفشل في الاستجابة لوتيرة التغيير التكنولوجي".
وشبه مور، البالغ من العمر 58 عامًا، والذي أصبح رئيسًا لجهاز (إم أي 6) في أكتوبر 2020، هذه التغييرات التكنولوجية بالثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.
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