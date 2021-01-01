المحطة الفضائية الدولية تعدل مسارها الشهر القادم

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صورة الخبر: المحطة الفضائية الدولية تعدل مسارها الشهر القادم
المحطة الفضائية الدولية تعدل مسارها الشهر القادم

أعلنت الخدمة الصحفية لمؤسسة "روس كوسموس" أن مدار المحطة الفضائية الدولية سيخضع لتعديلات في ديسمبر المقبل.

وأشار البيان إلى أن التعديل القادم على مدار المحطة من المفترض أن يتم في 24 ديسمبر القادم، ولم يذكر أية تفاصيل حول المسافة التي سيتغير ضمنها المدار أو عن المركبة أو الوحدة التابعة للمحطة التي ستستخدم لإنجاز هذه العملية.

وكانت "روس كوسموس" قد أشارت مطلع الشهر الجاري إلى أن المحطة ستخضع لتعديل على مدارها في 16 نوفمبر تمهيدا لاستقبال وحدة "بريتشال الروسية"، لكن الخطط تغيرت بعد اقتراب حطام قمر Fengyun-1C من المحطة ما تطلب تعديل مدارها قبل الموعد بستة أيام ولم تعد هناك حاجة لتعديل المدار مرة أخرى في الموعد الذي كان محددا سابقا.

ويوجد على متن المحطة الفضائية حاليا رائدا الفضاء الروسيان بيوتر دوبروف، وأنطون شكابليروف، ورواد أمريكيون هم: مارك فاندي هاي، و راجا شاري، و وتوم مارشبورن، وكايلا بارون، إضافة إلى رائد الفضاء الألماني، ماتياس مورير.

المصدر: روسيا اليوم

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