

كل ما تريد معرفته حول هاتف HONOR 50 Lite كل ما تريد معرفته حول هاتف HONOR 50 Lite

طرحت شركة هونر إحدى شركات مجموعة "هواوي" الصينية، هاتف HONOR 50 Lite الذي يتميز بكونه من هواتف الشركة القليلة التي تدعم خدمات جوجل.



وهاتف HONOR 50 Lite هو من الفئة المتوسطة، ويمتلك قدرات كبيرة تؤهله للمنافسة بقوة في سوق الهواتف المصرية، خاصة بعدما تخلص من عيب "عدم دعم خدمات جوجل" وهو عيب يخشاه المستهلكون في مصر.



يطرح هاتف HONOR 50 Lite بمعالج متواضع سناب دراجون 662 مع كاميرا رباعية بدقة 64 ميجا بكسل مع بطارية بسعة 4300 مللي أمبير.

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ويقبل الهاتف الشحن السريع بقوة 66 واط.ويأتي الهاتف بأبعاد 161.8×74.7×8.5 ملم مع وزن 192 جرام، ويدعم شريحتين اتصال من نوع نانو، ويدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4Gوتأتي الشاشة بشكل الثقب المزدوج في الجانب الأيسر للشاشة من نوع IPS LCD بمساحة 6.67 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2376 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 391 بكسل لكل إنش.وتحتل الشاشة نسبة 94.4% من الواجهة الأمامية طبقاً لما أعلنته هونر بشكل رسمي .يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار، الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت، والثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.يتوقع طرح هاتف HONOR 50 Lite في مصر بسعر 5500 جنيه للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام .من المتوقع وفقا لمواقع متخصصة، أن يتم إصدار الهاتف HONOR 50 Lite في مصر في 1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، أي خلال أيام قليلة.