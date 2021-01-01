سرّبت بعض مواقع الإنترنت مواصفات وصور هاتف Honor 60 الذي سيطلق قريبا بكاميرات وتقنيات مميزة.
وسيأتي الهاتف الجديد تبعا للتسريبات بهيكل مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (161.4/73.3/7.98) ملم، ووزنه 179 غ.
أما الشاشة فيه فستكون من نوع OLED بمقاس 6.76 بوصة، دقتها (2676/1236) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.
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التعليقات على الكشف عن هاتف Honor المتطور بكاميراته الفائقة
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