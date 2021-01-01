الكشف عن هاتف Honor المتطور بكاميراته الفائقة

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › الكشف عن هاتف Honor المتطور بكاميراته الفائقة

صورة الخبر: الكشف عن هاتف Honor المتطور بكاميراته الفائقة
الكشف عن هاتف Honor المتطور بكاميراته الفائقة

سرّبت بعض مواقع الإنترنت مواصفات وصور هاتف Honor 60 الذي سيطلق قريبا بكاميرات وتقنيات مميزة.

وسيأتي الهاتف الجديد تبعا للتسريبات بهيكل مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (161.4/73.3/7.98) ملم، ووزنه 179 غ.

أما الشاشة فيه فستكون من نوع OLED بمقاس 6.76 بوصة، دقتها (2676/1236) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

كما سيعمل هذا الجهاز بكفاءة عالية مع شبكات 5G بفضل معالج Snapdragon +778G، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت.

ومن أبرز الميزات في هذا الهاتف أيضا هو كاميرته الأساسية التي ستأتي بثلاث عدسات بدقة (108+8+2) والتي صنفت من بين أفضل كاميرات الهواتف حاليا، فضلا عن أن كاميرته الأمامية ستكون بدقة 50 ميغابيكسل.

وحصل هذا الهاتف أيضا على نظام تشغيل "أندرويد-11"، ومنفذين لشرائح الاتصال، وبطارية بسعة 4800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 66 واطا.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الكشف عن هاتف Honor المتطور بكاميراته الفائقة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
49786

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager