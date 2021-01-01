

الكشف عن هاتف Honor المتطور بكاميراته الفائقة الكشف عن هاتف Honor المتطور بكاميراته الفائقة

سرّبت بعض مواقع الإنترنت مواصفات وصور هاتف Honor 60 الذي سيطلق قريبا بكاميرات وتقنيات مميزة.



وسيأتي الهاتف الجديد تبعا للتسريبات بهيكل مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (161.4/73.3/7.98) ملم، ووزنه 179 غ.



أما الشاشة فيه فستكون من نوع OLED بمقاس 6.76 بوصة، دقتها (2676/1236) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

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كما سيعمل هذا الجهاز بكفاءة عالية مع شبكات 5G بفضل معالج Snapdragon +778G، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت.ومن أبرز الميزات في هذا الهاتف أيضا هو كاميرته الأساسية التي ستأتي بثلاث عدسات بدقة (108+8+2) والتي صنفت من بين أفضل كاميرات الهواتف حاليا، فضلا عن أن كاميرته الأمامية ستكون بدقة 50 ميغابيكسل.وحصل هذا الهاتف أيضا على نظام تشغيل "أندرويد-11"، ومنفذين لشرائح الاتصال، وبطارية بسعة 4800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 66 واطا.