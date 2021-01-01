"تويتر" يقيد مشاركة الصور والمقاطع المصورة

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › "تويتر" يقيد مشاركة الصور والمقاطع المصورة

صورة الخبر: "تويتر" يقيد مشاركة الصور والمقاطع المصورة
"تويتر" يقيد مشاركة الصور والمقاطع المصورة

أعلن موقع "تويتر" أنه سيمنع مشاركة الوسائط الشخصية كالصور والمقاطع المصورة على منصته دون موافقة أصحابها.

وقال الموقع في مدونة: "عندما يبلغنا الأشخاص الواردون في الصور أو المقاطع المصورة أو ممثل مفوض عنهم بأنهم لا يوافقون على نشرها فسنحذفها".

وتحظر سياسة الخصوصية للموقع بالفعل مشاركة معلومات الآخرين الخاصة مثل أرقام الهواتف والعناوين وبطاقات الهوية.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على "تويتر" يقيد مشاركة الصور والمقاطع المصورة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
32379

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager