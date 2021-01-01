أعلن موقع "تويتر" أنه سيمنع مشاركة الوسائط الشخصية كالصور والمقاطع المصورة على منصته دون موافقة أصحابها.
وقال الموقع في مدونة: "عندما يبلغنا الأشخاص الواردون في الصور أو المقاطع المصورة أو ممثل مفوض عنهم بأنهم لا يوافقون على نشرها فسنحذفها".
وتحظر سياسة الخصوصية للموقع بالفعل مشاركة معلومات الآخرين الخاصة مثل أرقام الهواتف والعناوين وبطاقات الهوية.
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التعليقات على "تويتر" يقيد مشاركة الصور والمقاطع المصورة
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