Oppo تنافس سامسونغ بهاتف قابل للطي

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Oppo تنافس سامسونغ بهاتف قابل للطي

قررت Oppo مواكبة التطور السريع في عالم الأجهزة المحمولة، وبدأت بتطوير هاتف قابل للطي ستنافس من خلاله هواتف هواوي وسامسونغ من نفس الفئة.

وتشير أحدث التسريبات إلى أن الهاتف المنتظر من Oppo سيأتي بتصميم شبيه بهواتف Galaxy Fold القابلة للطي من سامسونغ، وسيحصل على شاشة أساسية مرنة بمقاس 7.9 بوصة، ترددها يعادل 120 هيرتزا.

وسيجهز هذا الهاتف أيضا بشاشة خارجية بمقاس 6 بوصات على الأغلب، وبماسح لبصمات الأصابع مثبت على إحدى حواف هيكله الجانبية، أما الكاميرا الأمامية فستكون موجودة أعلى ويسار الشاشة الأساسية.

وستأتي الكاميرا الأمامية لهذا الجهاز بدقة 32 ميغابيكسل، وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، بينما الكاميرا الأساسية له ستكون ثلاثية العدسة، دقة عدستها الرئيسية 50 ميغابيكسل، وستكون شبيهة بالكاميرات الموجودة في هواتف سلسلة Reno6.

ولم تحدد Oppo بعد موعد إطلاقها لهذا الهاتف لكن التسريبات تشير إلى أنه سيظهر في النصف الأول من العام القادم.

المصدر: روسيا اليوم

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