قررت Oppo مواكبة التطور السريع في عالم الأجهزة المحمولة، وبدأت بتطوير هاتف قابل للطي ستنافس من خلاله هواتف هواوي وسامسونغ من نفس الفئة.
وتشير أحدث التسريبات إلى أن الهاتف المنتظر من Oppo سيأتي بتصميم شبيه بهواتف Galaxy Fold القابلة للطي من سامسونغ، وسيحصل على شاشة أساسية مرنة بمقاس 7.9 بوصة، ترددها يعادل 120 هيرتزا.
وسيجهز هذا الهاتف أيضا بشاشة خارجية بمقاس 6 بوصات على الأغلب، وبماسح لبصمات الأصابع مثبت على إحدى حواف هيكله الجانبية، أما الكاميرا الأمامية فستكون موجودة أعلى ويسار الشاشة الأساسية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على Oppo تنافس سامسونغ بهاتف قابل للطي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق