شاومي تختبر واجهة MIUI 13 على بعض الأجهزة الجديدة

أكدت اليوم شركة شاومي، أن واجهة المستخدم الجديد MIUI 13، جاهزة الآن للاختبار، ويمكن لمالكي الهواتف الجديدة من Xiaomi، وRedmi، وPOCO، وBlack Shark، أن يتوقعوا تحديث هواتفهم إلى واجهة MIUI 13، التي تستند على نظام Android 12 الجديد، حيث يمكنهم الآن تثبيت التحديث التجريبي، والاستمتاع بجميع المميزات، التي أضافتها الشركة، لواجهة المستخدم الجديدة.
مع العلم بأن الهواتف المؤهلة، لتجربة واجهة MIUI 13، التي ستستند على نظام Android 12، هواتف Redmi Note 11، وهواتف Xiaomi 11T، بالإضافة إلى هواتف Mi Mix 4، وMi 11 Ultra، وMi 11، وRedmi K40، وK40 Pro، وMi 10S، وMi 11 Lite 5G.
وهناك بعض التسريبات، التي تشير إلى أن هواتف Redmi K50، وXiaomi 12، ستصل في الفترة القادمة، بواجهة MIUI 13، استنادا على نظام Android 11، مما يعني أن هذه الهواتف، لن تصل بمميزات Android 12، التي أدرجتها شركة جوجل، وسيتوجب على المستخدمين، الانتظار حتى يتم إرسال تحديث أندرويد 12.
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