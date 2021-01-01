

مشاهدة فيراري بوروسانجوي بهيكلها الإنتاجي لأول مرة مشاهدة فيراري بوروسانجوي بهيكلها الإنتاجي لأول مرة

تقترب فيراري من موعد الكشف عن سيارتها الـSUV الأولى، وقد شوهدت بوروسانجوي اثناء اختباراتها بهيكلها الإنتاجي لأول مرة.



أثناء عمل الشركة على سيارتها منذ عام 2018، فقد بدأت اختباراتها تحت هيكل GTC4 Lusso، وشوهدت لاحقاً تحت هيكل قريبتها مازيراتي لافانتي، أما الآن، يمكن أن نلاحظ هوية فيراري من فوق طبقة التمويهات الكثيفة. ونعتقد أنها ستحمل بعض لمحات شقيقتها روما.



من حيث المحركات يتوقع أن تأتي السيارة بمحرك V12 في فئتها الأعلى ينتج ما يصل لـ800 حصان، كما يتوقع مشاهدة فئات أخرى بمحركات V6 و V8 مع تقنيات هجينة محتملة.



