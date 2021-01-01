مشاهدة فيراري بوروسانجوي بهيكلها الإنتاجي لأول مرة

آخر الأخبارأخبار السيارات › مشاهدة فيراري بوروسانجوي بهيكلها الإنتاجي لأول مرة

صورة الخبر: مشاهدة فيراري بوروسانجوي بهيكلها الإنتاجي لأول مرة
مشاهدة فيراري بوروسانجوي بهيكلها الإنتاجي لأول مرة

تقترب فيراري من موعد الكشف عن سيارتها الـSUV الأولى، وقد شوهدت بوروسانجوي اثناء اختباراتها بهيكلها الإنتاجي لأول مرة.

أثناء عمل الشركة على سيارتها منذ عام 2018، فقد بدأت اختباراتها تحت هيكل GTC4 Lusso، وشوهدت لاحقاً تحت هيكل قريبتها مازيراتي لافانتي، أما الآن، يمكن أن نلاحظ هوية فيراري من فوق طبقة التمويهات الكثيفة. ونعتقد أنها ستحمل بعض لمحات شقيقتها روما.

من حيث المحركات يتوقع أن تأتي السيارة بمحرك V12 في فئتها الأعلى ينتج ما يصل لـ800 حصان، كما يتوقع مشاهدة فئات أخرى بمحركات V6 و V8 مع تقنيات هجينة محتملة.

صورة الخبر: مشاهدة فيراري بوروسانجوي بهيكلها الإنتاجي لأول مرة

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مشاهدة فيراري بوروسانجوي بهيكلها الإنتاجي لأول مرة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
19649

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager