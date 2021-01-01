

لماذا بادر التجار بخفض الاوفر برايس على سوزوكي سياز مؤخرا؟ لماذا بادر التجار بخفض الاوفر برايس على سوزوكي سياز مؤخرا؟

شهدت الأيام القليلة الماضية انخفاض بسعر وقيمة الأوفر برايس المفروضة بشكل غير رسمي على سيارة سوزوكي سياز 2022 المتاحة في السوق المصري، لكن ما السبب الحقيقي وراء هذا الانخفاض المفاجئ من 30 إلى 16 ألف جنيه؟



السبب يتمثل ببساطة في سيارة تويوتا بيلتا التي تم تقديمها ولإطلاقها مؤخرا في السوق المصري، حيث تعتبر هذه السيارة منافس قوي جدا لسيارة سوزوكي سياز، لذلك بادر التجار بخفض الأوفر برايس على سيارة سوزوكي لجعلها قادرة على منافسة بيلتا في السوق المحلي.



جدير بالذكر أن موديل 2022 من سوزوكي سياز تقدمه شركة مودرن موتورز وكيل سووكي المحلي بفئة واحدة فقط سعرها الرسمي كالتالي:

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- فئة واحدة بسعر رسمي 264 ألف و900 جنيه.- السعر لدى التجار من 277 إلى 282 ألف جنيه.- قيمة الاوفر برايس بعد انخفاضها تتراوح من 12 إلى 16 ألف جنيه.ويحمل هذا الموديل محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 104 حصان و138 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات.وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- مصابيح أمامية LED.- مصابيح أمامية LED نهارية.- مصابيح ضبابية أمامية LED.- كاميرا خلفية.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- فرش داخلي من الجلد.- نظام لتشغيل المحرك بزر بدون مفتاح.- مقعد للسائق قابل للتعديل.- شاشة 7 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.- نظام إنذار.- قفل مركزي للأبواب.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 16 بوصة.