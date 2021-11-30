أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 1-12-2021

تعاملات اليوم، الثلاثاء الأربعاء 1-12-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي. العملة شراء بيع دولار أمريكى 15.6508 15.7783 يورو 17.7558 17.9068 جنيـه إسترليـنى 20.8750 21.0514 دولار كنـدى 12.2501 12.3538 كرون دانمركى 2.3880 2.4076 كرون نرويجى 1.7281 1.7427 كرون سـويدى 1.7274 1.7418 فرنك سويسرى 17.0321 17.1783 100 ين يابانى 13.8368 13.9532 ريـال سعـودى 4.1717 4.2059 دينـار كويتى 51.6493 52.2046 درهم اماراتى 4.2605 4.2961 دولار اسـترالى 11.1606 11.2547 دينـار البحـرين 41.5085 41.8634 ريـال عمـانى 40.6514 41.0894 ريـال قطـرى 4.2973 4.3347 دينـار اردنـى 22.0434 22.2857 يوان صينى 2.4559 2.4765

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