تعاملات اليوم، الثلاثاء الأربعاء 1-12-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.
العملة شراء بيع
دولار أمريكى 15.6508 15.7783
يورو 17.7558 17.9068
جنيـه إسترليـنى 20.8750 21.0514
دولار كنـدى 12.2501 12.3538
كرون دانمركى 2.3880 2.4076
كرون نرويجى 1.7281 1.7427
كرون سـويدى 1.7274 1.7418
فرنك سويسرى 17.0321 17.1783
100 ين يابانى 13.8368 13.9532
ريـال سعـودى 4.1717 4.2059
دينـار كويتى 51.6493 52.2046
درهم اماراتى 4.2605 4.2961
دولار اسـترالى 11.1606 11.2547
دينـار البحـرين 41.5085 41.8634
ريـال عمـانى 40.6514 41.0894
ريـال قطـرى 4.2973 4.3347
دينـار اردنـى 22.0434 22.2857
يوان صينى 2.4559 2.4765
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التعليقات على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 1-12-2021
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