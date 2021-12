WAYRAY سيارة كهربائية ذاتية القيادة بتصميم مذهل WAYRAY سيارة كهربائية ذاتية القيادة بتصميم مذهل

كشفت شركة WAY RAY السويسرية المتخصصة في أنتاج السيارات المبنية على الأفكار التكنولوجية الحديثة ، عن سياراتها الجديدة ذاتية القيادة والتي يمكن التحكم فيها عن بعد.



و تعتمد السيارة ذاتية القيادة الجديدة على تقنية الواقع الافتراضية والزجاج ثلاثي الأبعاد والعديد من الوسائل التكنولوجية التي تصنفها كأحد أفضل خيارات أعمال النقل المستقبلية بجميع أنواعها.



وتطلق شركة WAY RAY التي تتخذ من مدينة زيورخ مقراً لها علي مشروع سياراتها الجديدة أسم "HOLOGRACTOR"، في إشارة منها للميزات المستقبلية التي توفرها السيارة الحديثة من خيارات القيادة التقليدية أو القيادة عن بعد.

القدرات الفنية لسيارة WAY RAY HOLOGRACTORتعتمد سيارة WAY RAY الجديدة على محرك كهربائي بالكامل، وستكفي سعة بطاريتها لقطع مسافة تصل الى 599 كيلومتر/ساعة، وستبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في خلال 3.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر/ساعة.وعمل فريق تصميم WAY RAY على وضع استراتيجية جديدة وهوية بصرية تميز مشروع سيارة HOLOGRACTOR، والجمع بين التصميم الداخلي الواسع والمريح والمظهر الخارجي الأنيق الذي يحمل لمحات مستقبلية جديدة.وجاءت سيارة WAY RAY HOLOGRACTOR من الخارج بتصميم رياضي فاخر مزود بجنوط رياضية بقياس 22 بوصة، وأضواء LED أمامية وخلفية وأبواب أمامية تفتح لأعلى وتم تصميم الهيكل الخارجي على شكل "الجمبري"، ورغم أن المشروع يعد تقنية مستقبلية إلا أنه جاهز للإنتاج على أرض الواقع.ومن الداخل جاءت المقصورة الداخلية لسيارة WAY RAY HOLOGRACTOR بتصميم واسع ومريح بثلاث مقاعد فقط حيث يعتمد على دراسة سيارات شركة أوبر التي يقوم الراكب بالجلوس في المقعد الخلفي، ويمكن للركاب الثلاثة الوصول لوسائل الترفيه من مقاعدهم مثل شاشات الترفيه والواقع الأفتراضي والألعاب والتفاعل مع التكنولوجيا، كما تتوفر أيضاً على كاميرات مراقبة ورادار واتصال مع الأقمار الصناعيةقال مؤسس شركة WAY RAY والرئيس التنفيذي فيتالي بونوماريف "يمكن للسائق في المستقبل الاختيار بين العديد من أنواع السيارات عند الحاجه مثل اختيار Uber Black أو Uber SUV أو Uber HOLOGRACTOR، و إذا أخترت HOLOGRACTOR ستنعم برحلة أفضل وأكثر راحة وسرعة وبتكلفة أقل.