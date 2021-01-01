أعلنت شركة بي إم دبليو BMW رسميا الكشف عن سياراتها الجديدة الرياضية XM ، والت تعد أول سيارة SUV مستقلة بنفسها تحت علامة M الرياضية الفاخرة .
وأوضحت شركة بي إم دبليو BMW ، اثناء الكشف عن السيارة الرياضية XM ، أن هذه هي النسخة الاختبارية للسيارة، وسيتم طرح الموديل الإنتاجي لها قبل نهاية 2022، ويتم انتاجه في مصنع ولاية نورث كارولينا الأمريكية.
وتظهر السيارة بي إم دبليو XM الرياضية بالشبك الأمامي العملاق ، والذى يدل على تمسك الشركة بهذا التوجه في التصميم، ولكن قالت بي إم دبليو أن تصميم المقدمة الذي نراه هنا يمهد للتصميم الأمامي لسيارات بي إم دبليو الفاخرة القادمة .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على شاهد .. بي إم دبليو تكشف عن XM الـ" SUV" الخارقة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق