

شاهد .. بي إم دبليو تكشف عن XM الـ" SUV" الخارقة شاهد .. بي إم دبليو تكشف عن XM الـ" SUV" الخارقة

أعلنت شركة بي إم دبليو BMW رسميا الكشف عن سياراتها الجديدة الرياضية XM ، والت تعد أول سيارة SUV مستقلة بنفسها تحت علامة M الرياضية الفاخرة .



وأوضحت شركة بي إم دبليو BMW ، اثناء الكشف عن السيارة الرياضية XM ، أن هذه هي النسخة الاختبارية للسيارة، وسيتم طرح الموديل الإنتاجي لها قبل نهاية 2022، ويتم انتاجه في مصنع ولاية نورث كارولينا الأمريكية.



وتظهر السيارة بي إم دبليو XM الرياضية بالشبك الأمامي العملاق ، والذى يدل على تمسك الشركة بهذا التوجه في التصميم، ولكن قالت بي إم دبليو أن تصميم المقدمة الذي نراه هنا يمهد للتصميم الأمامي لسيارات بي إم دبليو الفاخرة القادمة .

ووصفت شركة بي إم دبليو مقدمة السيارة XM الرياضية ، بانه تصميم عسكري لحضوره القوي، كما حصلت السيارة على جنوط عملاقة 23 إنش، ومصابيح LED على السقف.اما عن قوة السيارة XM الرياضية ، فتعتبر هي أول سيارة M هايبرد بالقابس على الإطلاق، تجمع بين محرك 8 سلندر بنزين ومحرك كهربائي بقوة إجمالية 750 حصان وعزم 1000 نبوتن متر وتسارع من السكون إلى 96 كلم\س في حوالي 3 ثوان، كما ستدعم حوالي 50 كيلومتر من المدى الكهربائي الصافي.وتضم السيارة XM الرياضية من بى ام دبليو مقصورة داخلية فاخرة بمواد عالية الجودة وزخرفات من ألياف الكربون، كما نرى الشاشة العصرية الواسعة التي تجمع بين شاشة المعلومات الترفيهية ولوحة العدادات الرقمية .











