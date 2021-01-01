

سعر سامسونج جلاكسي S22 الترا .. مواصفات هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra 5G سعر سامسونج جلاكسي S22 الترا .. مواصفات هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

يبحث الكثير من المواطنين عن سعر سامسونج جلاكسي S22 الترا حيث يعد هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra 5G الأغلي في سلسلة S من سامسونج فهو ينافس ايفون 13 برو ماكس وعمل الهاتف طفرة كبيرة في عالم التصوير حيث يأتي مع كاميرا أساسية بجودة 200 ميجا بكسل.



ويأتي الهاتف بشاشة من نوع AMOLED تدعم 1 مليار لون مع معدل تحديث 120هرتز وجودة الـ 4K حجم الشاشة 6.8 إنش مع دقة 1440 × 3200 بكسل مع سطوع 1500 شمعة وكثافة 515 بكسل لكل بوصة كما تأتي مع أبعاد العرض بنسبة: 20:9 لتحل نسبة 89.8% من الواجهة الأمامية وتأتي بطبقة حماية علي الشاشة من زجاج غوريلا بتقنية العصرية فيكتوس كما أنها تدعم خاصية الـ Always-on display وHDR10+ والوضع الليلي وحماية البصر.



ويأتي الهاتف بمعالج Exynos 2100 بتكنولوجيا 5 نانومتر ثماني النواة بالتفاصيل (1×2.9 جيجاهرتز Cortex-X1 و 3×2.80 جيجاهرتز Cortex-A78 & 4×2.2 جيجاهرتز Cortex-A55) مع معالج رسومي من نوع Mali-G78 MP14.



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والكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 200 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 من نوع Wide وتدعم PDAF, OIS – والكاميرا الثانية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/4.9 من نوع (periscope telephoto) وتدعم dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom .والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 من نوع (telephoto) وتدعم dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom – والكاميرا الرابعة تأتي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 من نوع (ultrawide) وتدعم Super Steady video وتدعم dual pixel PDAF, Super Steady video.و حصلت الكاميرا الخلفية على جودة الـ 8K بمعدل التقاط 24/30 إطار في الثانية وحصلت علي جودة الـ 4K بمعدل التقاط 30/60 إطار في الثانية . وعلى جودة الـ 1080 بكسل بمعدل التقاط 30/60/240 إطار في الثانية وعلى جودة الـ 720 بكسل بمعدل التقاط 960 إطار في الثانية كما تدعم خاصية gyro-EIS وHDR10+ و stereo sound كما أنها تدعم خاصية الـ slow motion والخاصة بتصوير الفيديوهات بالحركات البطيئة.بانر ميتسوبيشي عرضيو كاميرا السليفي كاميرا دبل تأتي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 من نوع (wide) تدعم خاصية التصويرالـ PDAF و Dual video call و Auto-HDR كما تدعم الكاميرا الأمامية تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بمعدل التقاط 30/60 إطار في الثانية وبجودة الـ 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية .ويحتوي الهاتف على ثلاث ميكروفونات للعزل والضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف، والواي فاي يأتي بترددات الـ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot.البلوتوث يأتي بإصدار5.2 مع دعمه لخاصية الـ A2DP, LE, aptX HD.ويدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS .ويأتي Samsung Galaxy S22 Ultra 5G بثلاث إصدارات الأول بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا رام من نوع LPDDR5 والثاني ذاكرة صلبة بسعة 256 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا رام والثالث بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجا رام لا يدعم زيادة المساحة التخزينية.أما عن منفذ الـ USB فيأتي من النوع الـ 3.2 Type-C مع دعمه لخاصية الـ On-The-Go و نظام تشغيل الهاتف هو Android 12.أسعار ومواصفات سامسونج Galaxy S22 Ultraوتأتي البطارية بسعة 7000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 65 وات ويدعم الهاتف مستشعر البصمة اسفل الشاشة بالإضافة الى معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب البوصلة والجيروسكوب.عيوب Samsung Galaxy S22 Ultra 5Gلا يأتي معه منفذ سماعات الأذن وهذا هو المعتاد في الفئات لعليا.لا يدعم زيادة المساحة التخزين عن طريق كارت ميموري ولكن الذاكرة الداخلية حجمها كبير توفي لك جميع لاحتياجات من تحميل التطبيقات والألعاب وغيرها.ارتفاع سعر الهاتف بالنسبة للسوق المصري لكنه من الممكن أن يكون مناسب للبعض.سعر Samsung Galaxy S22 Ultra 5G في مصرالنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام 24000 جنيه.