

أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 30-11-2021 أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 30-11-2021

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 30-11-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 6.9 مليار جنيه عند مستوى 722.043 مليار جنيه.



إيقاف تداول 5 شركات

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ العامة لصناعة الورق-راكتا، العربية لاستصلاح الأراضي، أم بي للهندسة، آراب للتنمية والاستثمار العقاري، أصول للوساطة في الأوراق المالية.





البورصة تربح 6.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 6.9 مليار جنيه عند مستوى 722.043 مليار جنيه.





وبلغ حجم التداول على الأسهم 757.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 45.5 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 51.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 39.82%، والعرب على 8.84% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 58.32% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.67%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 48.1 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 9.4 مليون جنيه، 24.1 مليون جنيه، 32.4 مليون جنيه، على التوالي.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.63%، ليغلق عند مستوى 11395 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 2001 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 13479 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 4498 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 2127 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 3105 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 4203 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1127 نقطة.



وصعدت أسهم 83 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 39 شركة، ولم تتغير مستويات 74 شركة.



أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات (بورصة النيل) لعدد 212.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 52.3 مليون جنيه وذلك في ضوء تقسيم شركة اودن للاستثمارات المالية وفقا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم.



وأعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير لعدد 316.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 124.7 مليون حنيه وذلك في ضوء تقسيم شركة اودن للاستثمارات المالية وفقا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم.



تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، ابن سينا فارما، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 3 ملايين سهم، مليون سهم، 300 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 2500 سهم.

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فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 15 ألف سهم، 83 ألف سهم، 495 سهم، 1000 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات ابن سينا فارما، بنك كريدي أجريكول مصر، مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية مليون سهم، 70702 سهم، 27.5 ألف سهم، 500 ألف سهم، 410.4 ألف سهم، على التوالي.أسهم الخزينةأعلنت شركات الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، شراء الشركة الأولى 365 ألف سهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.84%، شراء الشركة الثانية 475 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.81%، شراء الشركة الثالثة 990 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.54%، شراء الشركة الرابعة 99 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.82%، شراء الشركة الخامسة 3400 سهم، وبذلك تصل إجمالي الأسهم المشتراه 4.3 مليون سهم.مرسيليا المصرية الخليجيةقالت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، إن مجلس إدارة الشركة وافق على تفاسخ العقد الموقع بتاريخ 5 يوليو عام 2018 مع شركة الرقي للتطوير العمراني، وذلك بسبب التنازل عن عقد الأرض وتغير جهة الولاية وبدون أي آثار مالية أو قانونية على الشركة، على أن يتم العرض على أقرب جمعية عمومية للشركة.نتائج الأعمالأعلن بنك التعمير والإسكان، تحقيق إيرادات الفوائد 5.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021 مقابل 4.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 17.8%، وحققت الشركة صافي أرباح الفترة بعد الضرائب 1.6 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.5%.كما أعلنت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق صافي مبيعات بلغ 2.208 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021 مقابل 1.651 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة قدرها 577.12 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 33.72%، وبلغ صافي الربح 358.9 مليون جنيه مقابل 209.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 149.23 مليون جنيه.