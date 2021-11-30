أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 30-11-2021

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 30-11-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 6.9 مليار جنيه عند مستوى 722.043 مليار جنيه.
إيقاف تداول 5 شركات
أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ العامة لصناعة الورق-راكتا، العربية لاستصلاح الأراضي، أم بي للهندسة، آراب للتنمية والاستثمار العقاري، أصول للوساطة في الأوراق المالية.
البورصة تربح 6.9 مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 6.9 مليار جنيه عند مستوى 722.043 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 757.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 45.5 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 51.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 39.82%، والعرب على 8.84% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 58.32% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.67%.
ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 48.1 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 9.4 مليون جنيه، 24.1 مليون جنيه، 32.4 مليون جنيه، على التوالي.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.63%، ليغلق عند مستوى 11395 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 2001 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 13479 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 4498 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 2127 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 3105 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 4203 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1127 نقطة.
وصعدت أسهم 83 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 39 شركة، ولم تتغير مستويات 74 شركة.
أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات (بورصة النيل) لعدد 212.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 52.3 مليون جنيه وذلك في ضوء تقسيم شركة اودن للاستثمارات المالية وفقا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم.
وأعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير لعدد 316.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 124.7 مليون حنيه وذلك في ضوء تقسيم شركة اودن للاستثمارات المالية وفقا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم.
تعاملات الداخليين
تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، ابن سينا فارما، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 3 ملايين سهم، مليون سهم، 300 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 2500 سهم.
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