

تعرف على فوائد تناول مخلل الفجل فى فصل الشتاء؟ تعرف على فوائد تناول مخلل الفجل فى فصل الشتاء؟

الفجل من الخضراوات المفضلة في فصل الشتاء ويستخدم لإعداد مجموعة متنوعة من الأطباق، وهو نبات أبيض اللون يستهلك بشكل شائع في السلطة، ولكن هل سبق لك أن تذوقت مخلل الفجل؟ إذا لم يكن كذلك، جرب مخلل الفجل على الفور، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".



الفجل المخلل ليس فقط لذيذًا للغاية ولكنه يقدم أيضًا عددًا من الفوائد الصحية، فهو مصنوع فقط من الفجل والخل.



طريقة إعداد مخلل الفجل



المكونات المطلوبة- 3 فجل و 2 كوب من الخل البني.

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قشر الفجل وقطعه إلى قطع دائرية.يجب ألا تكون القطع سميكة جدًا ولا رفيعة جدًا.اغسل قطع الفجل بشكل صحيح وجففها بمنشفة.الآن صب الخل في وعاء زجاجي معقم.نضيف قطع الفجل المقطعة إلى البرطمان ونغلق الغطاء.رجي البرطمان برفق لنقع كل القطع في الخل.اترك البرطمان لمدة 48 ساعة تقريبًا، وبعدها يصبح المخلل جاهزًا للاستهلاك.مذاق الفجل يكون أفضل مع استخدام الخل البني، ومع ذلك، يمكنك أيضًا استخدام الخل الأبيض العادي.فوائد الفجل المنقوع في الخلالفجل مليء بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم بشكل يومي، فهو يحتوي على حمض الفوليك الذي يصنع خلايا الدم الحمراء في نخاع العظام، يحتوي الفجل أيضًا على البوتاسيوم الضروري للوظيفة المناسبة للجهاز العصبي وهو ضروري للحفاظ على توازن السوائل في الجسم.يحتوى الفجل أيضًا على فيتامين سي لتقوية الأوعية الدموية، وتحسين وظيفة المناعة، بل ويساعد في تكوين الكولاجين، يحتوي الفجل أيضًا على الجلوكوزينولات، وهي مركبات تحتوي على الكبريت يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان.يعمل مزيج الفجل والخل معًا على تعزيز عملية الهضم كما يحمى من مشاكل المعدة الشائعة، كما يحتوي الخل أيضًا على خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تفيد جسمك بعدة طرق.