

حقائق قد لا تعرفها.. هل الموز يضر صحة الرجال؟ حقائق قد لا تعرفها.. هل الموز يضر صحة الرجال؟

يحتاج الرجال من حصتين إلى أربع حصص من الفاكهة كل يوم، اعتمادًا على أعمارهم ومستويات نشاطهم. وبينما توفر معظم الفواكه فوائد صحية لهم، إلا أن الموز يعد من أبرز الفواكه الغنية بالفوائد الصحية، بالإضافة إلى انخفاض السعرات الحرارية -121 سعرة حرارية لكل موزة كبيرة – يوفر الموز العناصر الغذائية التي يمكن أن تؤثر على خصوبة الرجال وتعزز صحة المفاصل والقلب. وماذا أيضًا؟



فيتامين ب 6

وفقًا لموقع livestrong، موزة واحدة كبيرة، تحتوي على 0.5 ملليجرام من فيتامين ب 6، وهو فيتامين يوفر العديد من الفوائد للرجال.



يحتاج الرجال 1.3 إلى 1.7 ملليجرام من هذا الفيتامين كل يوم، حسب العمر. ويساعدك هذا النوع من الفيتامين الموجود في الموز على إمداد جسمك بالطاقة، وقد يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

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المنجنيزقد لا يبدو 0.4 مليجرام من المنجنيز في موزة كبيرة كثيرًا، لكن الرجال لا يحتاجون كثيرًا لصحة جيدة – فقط 2.3 ملليجرام يوميًا.يساعد المنجنيز في نمو الأنسجة الضامة، مثل تلك الموجودة في الأوتار والغضاريف، مما يجعل هذا المعدن مهمًا بشكل خاص للرجال الذين يمارسون الرياضة أو يتبعون أسلوب حياة نشط. كما يلعب المنجنيز أيضًا دورًا في خصوبة الذكور.فيتامين سيفيتامين سي هو فيتامين آخر يلعب دورًا في حماية المفاصل من التهالك نظرًا لأنه يعزز إنتاج الكولاجين الذي يساعد في الحفاظ على الأنسجة الضامة قوية والمفاصل تتحرك بسلاسة.صحة الجهاز الهضميفي حين أن النساء غالبًا ما يعانين من الإمساك بشكل متكرر أكثر من الرجال، لا يزال الرجال يشكلون جزءًا كبيرًا من أكثر من 42 مليون أمريكي يعانون عادة من هذه الحالة.تحتوي الموزة الكبيرة على 3.5 جرام من الألياف، والتي يمكن أن تنظم وظيفة الأمعاء، وتمنع الإمساك والإسهال.يحتاج الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا إلى 38 جرامًا من الألياف كل يوم، بينما الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، يجب أن تستهلك 30 جرامًا يوميًا.علاوة على ذلك، يمكن أن يكون للموز تأثير ملزم على الجهاز الهضمي – ولهذا قد يوصي طبيبك بتناوله كجزء من نظامك الغذائي إذا كنت تعاني من الإسهال – فإن تناول الكثير من الموز يمكن أن يؤدي إلى الإمساك.