

«ظاهرة غريبة لا ينبغي أن تحدث».. إوزة تضع بيضًا صفاره باللون الأسود تحير العلماء (فيديو) «ظاهرة غريبة لا ينبغي أن تحدث».. إوزة تضع بيضًا صفاره باللون الأسود تحير العلماء (فيديو)

شغلت مؤخرا صور ومقاطع فيديو لبيض مع صفار باللون الأسود قيل إن إوزة رمادية وضعته، رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتترك الخبراء في حيرة من أمرهم.



تم نشر الصور ومقاطع الفيديو المثيرة للبيض الأسود على موقع «سينا ​​ويبو» الأسبوع الماضي من قبل رجل يدعى تشو، من مدينة هانجتشو بمقاطعة تشجيانج الصينية.



وادعى الرجل أن البيض جاء من صديق له احتفظ بالعديد من الأوز الرمادي في مزرعته، وكان قد قدم له دفعات من بيض الأوز الطبيعي من قبل. هذه المرة فقط، تبين أن ما بدا وكأنه بيض عادي بحجم قياسي ولون أبيض كان غريبًا إلى حد ما. عند التكسير، أظهر البيض بياض بيض واضح، ولكن بصفار أسود تقريبًا، بدلاً من الأصفر الطبيعي أو البرتقالي الفاتح.

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في مقطع فيديو انتشر منذ ذلك الحين بشكل كبير، أوضح «تشو» أن البيض قد تم وضعه بواسطة الأوزة نفسها، وأنه باستثناء لون صفار البيض، كانت رائحته تبدو مثل بيض الأوز العادي. وعلى ما يبدو، لم يكن لدى الرجل ولا صاحب الإوزة أي تفسير عن سبب كون صفار البيض بهذا اللون الغريب.العلماء ورواد مواقع التواصل في حيرةبعد أن بدأت الصور ومقاطع الفيديو لصفار البيض الأسود تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، بدأ الناس في ابتكار نظرياتهم الخاصة، بعضها مجرد دعابة، والبعض الآخر محاولات لحل اللغز.كانت التعليقات الساخرة مثل «يجب أن تكون هذه الإوزة قد ابتلعت بعض الحبر» أو «يجب أن يكون لها قلب أسود» من بين الفئة الأولى من النظريات.وعلى الجانب الآخر، اقترح أحدهم أن الأوزة لابد أنها أكلت الكثير من التوت الأسود المعروف بمحتواه العالي من الميلانين. ثم أكد «تشو» أن هناك بالفعل العديد من أشجار التوت المزروعة في الجزء الخلفي من المزرعة حيث تم تربية الأوز، لكنه كان متشككًا في هذا التفسير المحتمل.كتب الرجل: «يتم تربية كل هذه الأوز في مكان واسع، وعندما يسقط التوت على الأرض، يركضون ليأكلوه. إنها تحتوي على مادة الميلانين، لذلك قد يكون سبب ظهرو صفار البيض باللون الأسود أن الإوزة تتناول الكثير من التوت، لكن هذا التفسير ليس معقولًا بشكل خاص، لذلك لست متأكدًا.. باختصار، إنه أمر غريب تمامًا».قال خبير دواجن طلبته إحدى وسائل الإعلام الصينية لتقديم سبب محتمل للصفار الأسود إن «الشيء الوحيد الذي يمكنه إحداث ذلك هو التلوث البيئي»، مضيفًا أنه «من الناحية العلمية، لا ينبغي أن تحدث مثل هذه الظاهرة».ذكرت Ettoday مؤخرًا أن الخبراء في أكاديمية العلوم الزراعية الصينية قد أعربوا عن اهتمامهم بدراسة صفار البيض الأسود، ولكن حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يتم حل اللغز.