بسبب كورونا.. أمريكا تدعو مواطنيها إلى عدم السفر لـ 5 دول



فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا المستجد



نصحت مراكز السيطرة الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء الأمريكيين بعدم السفر إلى عدد من الدول بسبب فيروس كورونا المستجد.



وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، حثت مراكز السيطرة المواطنين الأمريكيين على تجنب السفر إلى كل من النيجر وبابوا غينيا الجديدة وبولندا وترينيداد وتوباجو بسبب المخاوف من فيروس كورونا.



وكان كبير مسؤولي الأمراض المعدية بأمريكا، الدكتور أنتوني فاوتشي، أعلن أن الولايات المتحدة لم تسجل حتى الآن أي إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

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وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال الاثنين، إن الولايات المتحدة "ستحارب أوميكرون الجديد بالعلم والسرعة"، مضيفا أنه "عاجلًا أو آجلًا سيكون المتحور في أمريكا..مما يدعونا للقلق ولكن ليس للذعر".وقال بايدن في مؤتمر صحفي: "سنهزم هذا المتحور الجديد ..نحاول التعرف عليه وسنشارك كل جديد مع الشعب الأمريكي بصراحة وسرعة".وأوضح أنه اتخذ خطوات سريعة للحد من السفر من جنوب أفريقيا، مضيفا أن "هذا المتحور الجديد أو هذا الخطر الجديد علينا أن نواجهه كما واجهنا المتحورات السابقة".وتابع بايدن: "هذا المتحور مثير للقلق وليس مثيرا للاضطراب.. سنحاربه بالعلم والسرعة وسنتعامل معه بالسرعة وليس الفوضى".وأكد أن "مواجهة أوميكرون ليست بالإغلاق ولكن بالمزيد من تلقي اللقاحات.. وحاليا لا أتوقع الحاجة إلى قيود سفر جديدة".