ما حكم ملامسة الكلب للإنسان والثياب؟ .. دار الإفتاء تجيب



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم ملامسة الكلب للإنسان والملابس وغيرها.



وقالت دار الإفتاء، في فتوى لها، إن ملامسة الكلب لا تنجس الشيء الملموس، ولا يجب غَسْل شيء من ذلك، عملًا بمذهب المالكية.





وأكدت دار الإفتاء، أنه من المتفق عليه فقهًا أنه يجب تطهير الآنية إذا ولغ فيها الكلب؛ لأمر النبي ﷺ: بأن نغسل ما شرب منه الكلب من الآنية سبع مرات؛ قال النبي ﷺ: «إذا شَرِبَ الكلبُ في إناء أحدِكم فلْيَغسِلْه سبعَ مرَّات» (متفق عليه)، أمَّا إذا ولغ الكلب في غير الآنية، كالثوب أو غيره، فإنه لا يجب غسله من ولوغ الكلب فيه، عملًا بمذهب المالكية، مع العلم أن الجمهور أوجبوا ذلك.

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هل اقتناء الكلب يمنع دخول الملائكة المنزل؟سؤال أجاب عنه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه ببرنامج " ولا تعسروا"، المذاع عبر القناة الأولى.ورد "الورداني"، قائلاً: الراجح عن الكثير من أهل العلم أن الكلب إذا كان لحاجة فهو لا يطرد الملائكة، والأساس أنه يوضع في حديقة المنزل أو "البلكونة"، وإذا لم يكن هذا متاحا فنخصص مكان للصلاة بحيث أنه لم يدخله الكلب ، وبذلك نكون حققنا كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتكون المسألة فيه سعة وبركة .حكم صلاة من لعق الكلب ثيابهقال الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك خلافا حول من لمسه الكلب وهو متوضئ فهل يتوضأ مرة أخرى أم يغتسل.وأضاف، فى إجابته عن سؤال « هل تصح الصلاة فى مكان به كلب وإذا لمست الكلب أتوضا أم أغتسل؟»، أن المكان الذى لم يأت فيه الكلب ويضع فيه لعابه فعليك أن تتوضأ إذا لمس جسدك أو تغسل موضع المكان الذى تصلى فيه إذا لمس ثيابك سبعا إحداهن بالتراب أو ما يحل محل التراب لأن لعاب الكلب نجس أما جسده وذاته طاهر وذلك عند المالكية، أما إذا كان الكلب لعق فى المكان الذى تصلى فيه فأصبح المكان متنجسا فإذا لعق فى مكان غير الذى تصلى فيه فليس فى ذلك نجاسة.وتابع: إذا كنت لمست الكلب وكانت يدك مبلولة أو رطبة وكان جسد الكلب رطب فانتقلت لك نجاسته عند من يقول أن جسم الكلب فيه نجاسة فيجب عليك ان تتوضأ احتياطًا وخروجًا من الخلاف ولا داعى للغسل.