أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن العام الدراسى الجديد 2021-2022 يسير بشكل منضبط دون معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية، وأن نسبة حضور التلاميذ بمختلف المراحل وصلت إلى 99%، لافتاً، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن امتحانات منتصف العام الدراسى ستعقد فى مواعيدها المحددة داخل المدارس، ولا يوجد ما يدعو لتأجيلها.
وأكد الوزير أن هناك إجراءات صارمة سيجرى تنفيذها داخل الفصول واللجان ودورات المياه، وتقليل كثافة الطلاب أثناء الامتحان، بسبب متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، لافتاً إلى أن امتحانات منتصف العام ستبدأ فى 15 يناير المقبل، ولن تتم فى المنازل تحت أى ظرف، وستعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونياً فى المدارس، وامتحانات باقى مراحل النقل ورقياً، وستبدأ إجازة منتصف العام 5 فبراير المقبل لمدة 15 يوماً.
من جهة أخرى، ناقش وزير التعليم، أمس، فى عدة اجتماعات، خلال زيارته لفنلندا، تبادل الخبرات والتعاون بين البلدين فى التعليم، خاصة التعليم الفنى.
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التعليقات على «التعليم»: امتحانات نصف العام 15 يناير.. وإجراءات صارمة لمواجهة «كورونا»
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