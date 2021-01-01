جامعة الإسكندرية تنظم المؤتمر العلمي الأول للجينوم

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نظمت جامعة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، المؤتمر العلمي الأول للجينوم بالإسكندرية تحت عنوان "تطبيقات الجينوم في الصحة والتنمية الاجتماعية"، وذلك بقاعة الدكتور عبد العزيز بلال، بكلية الطب بجامعة الإسكندرية.



وفي كلمته أكد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، أن الحلم أصبح حقيقة لاسيما ان مشروع الجينوم حلم طال انتظاره والان أصبح واقعا ملموسا نراه امام أعيننا، ورحب الغندور بالحضور في رحاب جامعة الإسكندرية، كونها شريك أصيل في المشروع القومي للجينوم المرجعي للمصريين.



وأكد الغندور أن تنظيم هذا اليوم العلمي يأتي إيمانا بأهمية البحث العلمي وتطبيقاته في تطوير المجتمع ودعما للمبادرة القومية لدراسة الچينوم المصري، ولفت الغندور أن الجامعة تطمح من من خلال هذا المؤتمر وموضوعاته الهامة التي يناقشها خلال فعالياته ان ندعم تطبيق الطب الشخصي والعلاج الجيني وكذلك التنبؤ بالأمراض المستقبلية، وطرق العلاج، التوجيهي من خلال تصميم الأدوية بما يتلائم مع المحددات الجينية لتحسين صحة وجودة الحياة للمجتمع المصري، لاسيما ان مشروع الجينوم المصري، سيساهم في رفع القدرة على تقديم خدمات تحليل الجينوم للتشخيص الدقيق والمبكر للأمراض ضمن مجالات الرعاية الطبية داخل مصر، ووضع محددات جينية للتشخيص المبكر للأمراض المنتشرة بين المصريين.

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وفي نهاية كلمته أكد الغندور أنه يتمنى ان يصل المؤتمر لتوصيات تفتح المجال لتطبيق العلاج التشخيصي في الأمراض النادرة وكذلك الأمراض غير السارية داخل مصر، ووضع خريطة جينية للأمراض في مصر بما يساهم في وضع عادات غذائية وصحية للوقاية من الأمراض بشكل ينعكس على تكلفة وجودة الرعاية الصحية.فيما أكدت الدكتورة وفاء السحلي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المؤتمر يضم كوكبة متميزة من العلماء من جميع الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمصر، بغية عرض أبحاث علمية وتقنية متميزة في مجال الجينوم، وأضافت السحلي ان هذا المؤتمر سيساهم في إعداد برنامج علمي متميز من خلال التواصل مع كافة الخبراء والباحثين لإثراء هذا البحث العلمي في الجينوم.وأكدت الدكتورة هبة قاسم، قرر اللجنة العلمية للجينوم بجامعة الإسكندرية، أن المؤتمر يهدف إلي نشر التوعيه عن علم الجينوم والجينات ليس في الوسط العلمي فحسب، ولكن للمجتمع بغية التعاون والعمل معا لغد أفضل في الصحة والخدمات العلاجية المقدمة للمصريين من خلال التشخيص الدقيق علي المستوى الجيني والعلاج الموجه حسب التغيرات الجينية، ووجهت قاسم الشكر لإدارة جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، على الدعم اللامحدود إيمانا من سيادته بأهمية هذا المشروع القومي للجينوم المصري.وأضافت قاسم ان أهداف وخطة لجنة الجينوم بجامعة الإسكندرية تم تشكيلها دعما واتساقا مع المبادرة القومية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، من خلال العمل في المشروع القومي للجينوم المرجعي المصري للعلوم والذي تتبناه أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر، ويديره المركز المصري للبحوث والطب التجديدي والباحث الرئيسي للمشروع الدكتور لواء خالد عامر مدير المركز، واضافت قاسم أن اللجنة العلمية القومية للجينوم المصري تقوم حاليا بدور حيوي في تدقيق دراسة خطة البحث لاتمام في أفضل صورة علميا وتقنيا وإحصائيا.حضر المؤتمر الدكتور أحمد عثمان، رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء برئاسة مجلس الوزراء، واعضاء اللجنة العلمية للجينوم، وعمداء ووكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، والباحثين في مجال الجينوم.