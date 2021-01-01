نظمت إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب "معرض الخير الثاني لبنك الكساء المصرى".
ويأتي هذا المعرض في إطار اهتمام الجامعة بتعزيز روح الانتماء وتوفير كافة المتطلبات التي يحتاجها الطلاب فى المجتمع الجامعى، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة ، وتقديم منتجات بجودة عالية مجانا لجميع طلاب الجامعة من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها.
وضم المعرض ١٣ الف قطعة من الملابس والتي تتميز بجودة عالية والتي يتم تقديمها بهدف تلبية إحتياجات طلاب الجامعة وخدمة البيئة المحيطة، بالإضافة إلي حرص الجامعة على الدور المجتمعي لها وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الإجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد إحتياجاتهم خلال فترة تواجدهم بالجامعة.
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التعليقات على جامعة حلوان تعرض 13 الف قطعة ملابس مجانا في معرض الخير للطلاب
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