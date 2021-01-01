جامعة حلوان تعرض 13 الف قطعة ملابس مجانا في معرض الخير للطلاب



جامعة حلوان جامعة حلوان

نظمت إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب "معرض الخير الثاني لبنك الكساء المصرى".



ويأتي هذا المعرض في إطار اهتمام الجامعة بتعزيز روح الانتماء وتوفير كافة المتطلبات التي يحتاجها الطلاب فى المجتمع الجامعى، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة ، وتقديم منتجات بجودة عالية مجانا لجميع طلاب الجامعة من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها.



وضم المعرض ١٣ الف قطعة من الملابس والتي تتميز بجودة عالية والتي يتم تقديمها بهدف تلبية إحتياجات طلاب الجامعة وخدمة البيئة المحيطة، بالإضافة إلي حرص الجامعة على الدور المجتمعي لها وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الإجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد إحتياجاتهم خلال فترة تواجدهم بالجامعة.

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وعقد المعرض تحت إشراف محمد نصر أمين عام الجامعة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، هند أبو عزيزة مدير أدارة التكافل الاجتماعي وكبير الاخصائيين أشرف شهدة.وفي ختام المعرض أهدت إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان درع الجامعة لبنك الكساء المصرى وكذلك لكلا من امجد هلال هبيل " مدير إدارة التوزيعات "، و يوسف مصطفى يوسف " رئيس قسم التوزيعات " من بنك الكساء المصرى لدورهم وجهودهم الكبيرة في دعم المعرض حتي يقدم للطلاب بهذه الصورة المشرفة.