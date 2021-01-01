قطرة دم تساوي حياة.. حملة للتبرع بالدم بعلوم عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم بجامعة عين شمس بالتعاون مع بنك الدم الرئيسي بمستشفيات جامعة عين شمس حملة للتبرع بالدم تحت عنوان " هدية الحياة قطرة دم = حياة" وأوضحت د. أمانى سليمان وكيلة الكلية ان فعاليات الحملة ستكون إبتداء من الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٧ وحتي الخميس ٠٢١/١٢/٩ ٢ حيث تقام فعاليات الحملة بالحرم الجامعى بين كليتى العلوم والحاسبات.

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