ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم بجامعة عين شمس بالتعاون مع بنك الدم الرئيسي بمستشفيات جامعة عين شمس حملة للتبرع بالدم تحت عنوان " هدية الحياة قطرة دم = حياة"
وأوضحت د. أمانى سليمان وكيلة الكلية ان فعاليات الحملة ستكون إبتداء من الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٧ وحتي الخميس ٠٢١/١٢/٩ ٢ حيث تقام فعاليات الحملة بالحرم الجامعى بين كليتى العلوم والحاسبات.
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التعليقات على قطرة دم تساوي حياة.. حملة للتبرع بالدم بعلوم عين شمس
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