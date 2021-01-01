5 ديسمبر.. انطلاق مؤتمر حاسبات عين شمس بمشاركة خبراء الذكاء الاصطناعي



مؤتمر حاسبات عين شمس مؤتمر حاسبات عين شمس





ينطلق الأحد المقبل، المؤتمر الدولي لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس فى الحوسبة الذكية ونظم المعلومات بفندق تريومف التجمع.



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يشهد فاعليات المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين نخبة من الخبراء الدوليين من كبريات الجامعات الدولية في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي والاتصالات والأمن السيبرانى وعلوم البيانات.

لمزيد من المعلومات زيارة موقع المؤتمر http://icicis.asu.edu.eg