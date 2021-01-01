لاحظي الفرق في أسابيع.. 4 ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة



ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة

مستحضرات التجميل ومنتجات المكياج هي خيارات سهلة للتفتيح السريع، ولكن على المدى البعيد الدائم فإنه لا شيء أفضل من المنتجات الطّبيعيّة لإشراقة البشرة وتفتيحها، لذا نقدم إليك بعض الماسكات والوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة.



ماسك الطماطم للبشرة الدهنية

تساعد الطماطم على تبييض البشرة الدهنية، كما أنها تعمل على انقباض مسام البشرة، والقضاء على حب الشباب. فيتم هرس ثمرة طماطم، ثم توزيعها على بشرة الوجه، ويترك الماسك حتى يجف على البشرة، وبعد 20 دقيقة تقريبًا تشطف البشرة بالماء الفاتر، وتكرر الوصفة مرتين أسبوعيا.





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ماسك الحليب والعسلللحليب والعسل خصائص مميزة للبشرة من حيث الترطيب ومقاومة البكتيريا وتنقية البشرة وتفتيحها، فقط عليك بخلط ربع كوب من الحليب مع ملعقتين من عسل النحل وتقلب بشكل جيد، ويغسل الوجه ويجفف قبل استخدام الماسك ويوضع على البشرة لمدة نصف ساعة، ثم تغسل البشرة بالماء الفاتر ويكرر الماسك مرتين في الأسبوع.ماسك الزبادييحتوي الزبادي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والضرورية لصحة الإنسان، والتي تفيد بدورها البشرة، فهو يضم أيضًا حمض اللاكتيك الذي يملك خصائص تساعد في التبييض. بإمكانك تحضير ماسك الزبادي الذي يعمل على تبييض الوجه من خلال القيام بفرك الزبادي على الوجه من ثم تركه لعدة دقائق، وغسله بماء فاتر. يمكنك القيام بذلك مرة واحدة يوميًا على مدار بضعة أسابيع لتلاحظي الفرق.ماسك الفواكهبإمكانك دهن بشرتك بأنواع مختلفة من الفواكه الّتي تعمل على زيادة نضارة البشرة وتفتيحها، ويتمّ استخدامها بكلّ سهولة؛ حيث عليك أن تفركي وجهك بالموز أو الفراولة بعد طحنه، ثمّ اتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة ثمَّ اغسليه بماء فاتر، وبعد ذلك افركيه بقطعة ثلج.نصائح لتبييض البشرةعليك أن تتذكري أيضا أن قلة النوم يمكن أن تعبث ببشرتك ووجهك لأن جسمك يحتاج من 7 إلى 9 ساعات من النوم، وتحتاجين إلى منح جسمك وقتًا كافيًا للراحة لإخراج التوهج الداخلي، أثناء النوم يعزز جسمك تدفق الدم إلى الجلد مما يعني أنك تستيقظ بتوهج صحي. ولكن إذا لم تحصلي على قسط كافٍ من النوم، فقد تبدو بشرتك باهتة وبلا حياة، ناهيك عن ظهور الهالات السوداء أيضًا.