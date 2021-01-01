

أحدث صيحات الشعر لشتاء 2022 أحدث صيحات الشعر لشتاء 2022





تبحث العديد من السيدات والفتيات على موضة جديدة لتسريحات وقصات الشعر خلال هذا الشتاء، بما لا يؤثر على سلامة الشعر، وعدم تعرضه للتقصيف أو التساقط؛ لذا يوضح مصفف شعر النجمات فادي ملاك روشتة خلال السطور التالية.



وقال مصفف الشعر فادي ملاك، إن صيحات الشعر الجديدة في الشتاء، تلهم السيدات والفتيات لوكات عصرية لتكون مميزة وتلفتت الأنظار، موضحا أبرز صيحات الشعر لشتاء 2021 - 2022، لكي تختارين من بينها ما يناسبك.

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ولفت فادي ملاك في تصريحات صحفية، إلى أن تسريحة الكعكة مع الغرة الفرنسية القصيرة، تعد موضة عصرية وجذابة لهذا الشتاء، كما أن الهايلايت الـchunky المستوحاة من التسعينات، تعتبر من أبرز ألوان الشعر لهذا الشتاء، وهي عبارة عن القيام بتلوين بعض خصلات الشعر بلون قريب للون الشعر الطبيعي، وتمتاز بأنها لا تحتاج لمزيد من العناية والصيانة، وهي تبدأ من منتصف الشعر وصولاً إلى الأطراف.وأشار مصفف شعر النجمات، إلى أن البوندانا والتي يطلق عليها عصابة الرأس، تعتبر أميز طريقة للحصول على إطلالة شتوية مفعمة بالجمال والأنوثة، في الشتاء حيث تمنح المرأة منظرا رائعا، كما أن موضة قصة الشعر ذات الطبقات وهي مستوحاة من التسعينات، أفضل وسيلة للحصول على لوك عصري متجدد ولكن بلمسات فنية حديثة.