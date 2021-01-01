15 طريقة للتعامل مع الطفل المدلل



الطفل المدلل الطفل المدلل





يجد بعض الأطفال الذين يظهرون سلوكًا أنانيًا وغير ناضج منذ الطفولة صعوبة في إدارة الأشياء من حولهم عندما يكبرون، قد يعانون من الآثار التالية.



ويعانون من عدم الرضا والانزعاج عندما لا يتم تلبية متطلباتهم وقد يسلكون الطريق الخطأ لتلبية هذه الاحتياجات.

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قد يتحولون إلى باحثين عن الاهتمام وقد يريدون من الناس من حولهم تقديرهم، نظرًا لسلوكهم غير المتسامح ، فقد يخوضون معارك غير ضرورية إذا اختلف معهم شخص ما وكذلك لسلوكهم غير المسؤول والعصيان وغير المحترم ، قد يشعر الآباء غالبًا بالحرج في المجتمع.يمكنهم خلق جو مزعج في المنزل من خلال سلوكهم العنيد ، والذي يمكن أن يقلل في كثير من الأحيان من التفاعل بين أفراد الأسرة، قد يجدون صعوبة في التكيف والتعاون مع الأشخاص من حولهم، أو يجدون صعوبة في تكوين الصلات ومشاركتها والحفاظ على الصداقات.القومي لثقافة الطفل: أقنعنا ثلاثة من العاملين في مهنة الأرجوز بتوارث الفن وتعليمه| فيديوقد يكون التعامل مع طفل عنيد ومدلل أمرًا محبطًا ، لكن تعلم بعض الطرق للتعامل مع سلوكه أمر حيوي.1. استخدم وسائل الإلهاءبدلًا من إظهار السلوك العدواني لطفلك غير اللائق ، حافظ على هدوئه وشتت انتباهه بأشياء أخرى من حوله. على سبيل المثال ، ابحث عن نشاط بديل لطفلك للقيام به أو أعطه شيئًا يبقيه مشغولًا.2. لا تجادلالجدال مع الأطفال لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع. بدلاً من ذلك ، تحدث معهم بهدوء واحترام ، أو تجاهلهم لفترة من الوقت وارجع إليهم عندما يكونون هادئين ومستعدين للتحدث.3. إنشاء رابطة بين الوالدين والطفليشارك الأطفال الذين لديهم اتصال صحي بوالديهم مشاكلهم ولا تتردد في إجراء محادثات. حاول تعزيز الرابطة بينكما من خلال أنشطة بسيطة في المنزل. عندما يشعرون بالحرية في مشاركة عواطفهم ومشاعرهم معك ، سيكونون أقوياء عاطفياً للتعامل مع كل موقف.4. تعيين الروتيناجلس مع طفلك وابتكر روتينًا وبعض القواعد التي يجب على كل فرد من أفراد الأسرة اتباعها. كن قدوة وأظهر لهم كيف تصبح الحياة أسهل عندما يقوم كل فرد بنصيبه من الأشياء. سيؤدي إنشاء مثل هذا الروتين أيضًا إلى جعلهم منضبطين.5. حافظ على السلام في المنزلحاول الحفاظ على السلام وخلق بيئة سعيدة في المنزل. يميل طفلك إلى التصرف بشكل أفضل عندما يرى كل فرد في العائلة سعيدًا وفي سلام مع بعضهم البعض.6. اجعلهم على دراية بالعواقبإذا كنت تتسامح مع سلوك طفلك وتجاهله بالقول إنه أصغر من أن يفهمه ، فقد تثير المشاكل في وقت لاحق من الحياة. اجعلهم يدركون أن سوء السلوك سيكون له عواقب وتأكد من تحقيق العواقب .7. الثناء على حسن السلوكمن المهم أن تقدرهم عندما يظهرون سلوكًا جيدًا. سيشجعهم هذا على إظهار السلوك الجيد. سواء كانوا يساعدونك في الأعمال المنزلية أو يشاركون ألعابهم مع الأصدقاء ، فاحرص على تقدير جهودهم وشجعهم عليها. إن تشجيعهم على مثل هذا السلوك سيساعدهم على تنمية الثقة وبناء اهتمامهم بفعل ذلك كثيرًا. ومع ذلك ، تأكد من عدم المبالغة في مدحهم ، فقد يؤدي ذلك إلى الشعور بالاستحقاق.10. علمهم العمل الجماعي.اقضِ وقتًا مع الأطفال واجعلهم يفهمون الحاجة إلى تعلم كيفية المشاركة والعطاء وأخذ الأشياء. سيساعدهم تعلم العمل الجماعي منذ الطفولة على التحلي بالصبر وإظهار التعاطف مع الآخرين وبناء الثقة.11. دعهم يواجهون خيبة الأملإذا لم تسر الأمور بالطريقة التي خططوا لها ، فقد يواجه الطفل بعض خيبة الأمل ؛ ولكن احرص على ألا تتحول خيبة الأمل إلى أعمال عنف. دعهم يفهمون أن الأشياء لا تسير دائمًا بالطريقة التي نخطط لها ، ولا بأس أن تشعر بخيبة الأمل في بعض الأحيان.12. اختبر صبرهمإذا كان طفلك ينتظر منك الحصول على شيء يتوق إليه ، فاجعله ينتظر وقتًا أطول قليلاً للتحقق من مستوى صبره. تحدث معهم بأدب ودعهم يتعلمون أن هذه المهارة ستساعدهم في بناء شخصية قوية.13. اجعلهم على دراية بتحديات الحياةخوفًا من الفشل ، لا يشارك بعض الأطفال في أنشطة معينة. حفزهم واجعلهم يعرفون أن التحديات جزء من الحياة وأن مواجهة التحديات ستجعلهم أقوى. شجعهم إذا فشلوا في البداية واجعلهم يعرفون أن المشاركة أكبر من الفوز.14. أصلح أخلاقهم.لا تكتسب عادة الإعجاب بطفلك كل دقيقة. كن داعمًا لما يفعلونه ، ولكن إذا أظهروا بعض السلوك غير الصحيح ، أخبرهم متى يتوقفون واجعلهم يفهمون أيضًا أن السلوك قد يؤثر على علاقتهم مع الأشخاص من حولهم. قم بتصحيحهم عندما يفعلون شيئًا خاطئًا أو يغشون أثناء اللعب.15. علمهم لتوفير المالاجعل طفلك يفهم الفرق بين الاحتياجات والرغبات في الحياة. إن التحدث إلى طفلك عن المال سيجعله يفهم المدخرات والأهداف والإنفاق المسؤول. على سبيل المثال ، إذا قدمت مخصصات لأطفالك ، فعلمهم أن يكتبوا نفقاتهم كل يوم. بهذه الطريقة ، سيعرفون أهمية توفير المال والتحكم في رغباتهم غير الضرورية.يعد تعليم طفلك الحفاظ على التوازن والانغماس في الأنشطة المناسبة لسنه أمرًا بالغ الأهمية. أيضًا ، يتطلب الأمر صبرًا وجهدًا مستمرًا لجعل طفلك المدلل يتعلم معرفة تداعيات أفعاله. بدلاً من تجاهل المشكلة التي تدفعهم إلى سوء التصرف ، حاول تحديدها ومعالجتها، كن على دراية بمناطق قوة طفلك واعمل عليها معًا.