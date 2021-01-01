لبنان.. طريقة عمل سلطة الفتوش



سلطة الفتوش سلطة الفتوش

سلطة الفتوش من أشهر الأطباق الجانبية التي تقدم على مائدة الطعام فى دولة لبنان، وتتميز بطعمها اللاذع، ويوجد بعض المطاعم في مصر تقوم بتجهزيها، لكن بعد اليوم يمكنك تجهيزها في المنزل في 5 دقائق.



مكونات سلطة الفتوش

زيت الزيتون.



ملح.

قد يعجبك أيضا...

2 ملعقة صغيرة سماق.1 خس مقطع.خيار مقطع.طماطم مفرومة.بصل أخضر مكعبات.فجل مقطع.بقدونس مفروم منزوع السيقان.1 كوب أوراق نعناع طازجة مفرومة.عصير 1 ليمونة أو نصف ليمونة.2 ملاعق كبيرة من دبس الرمان.فلفل اسود.نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.قليل من نصف ملعقة صغيرة بهارات مطحونة.طريقة عمل سلطة الفتوش1- قسّم خبز البيتا إلى قطع صغيرة بحجم القضمة سخني 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون في مقلاة كبيرة، ثم أضيفي خبز البيتا.2- تقلى لفترة وجيزة حتى تحمر مع التقليب بشكل متكرر، انقل رقائق البيتا المقلية إلى طبق مبطن بمنشفة ورقية للتخلص من الزيت.3- يتبل بالملح والفلفل والسماق.4- في وعاء كبير، اخلطي الخس المفروم، الخيار، الطماطم، البصل الأخضر مع شرائح الفجل والبقدونس.5- لتحضير الصلصة في وعاء صغير، اخفقي عصير الليمون الحامض وزيت الزيتون ودبس الرمان والملح والفلفل والبهارات معًا.