على مدى السنوات الماضية، تم إجراء العديد من الدراسات حول الخصائص الطبية والوظيفية لبذور الحلبة، وأظهرت دراسة طبية حديثة، أن بذور الحلبة لها قيمة طبية عالية، لأنها تحتوي على مضادات لمرض السكر، ومضاد للخصوبة، ومضاد للسرطان، ومضاد للميكروبات، ومضاد للطفيليات، وتأثيرات نقص الكولسترول في الدم، وذلك وفقا لتقرير موقع "Diabetes".
الحلبة غنية بالألياف والبروتين، وبسبب مكوناتها الحيوية النشطة بيولوجيًا لها قيمة علاجية وتطبيقات واعدة، تعتبر مضادات السكر، ومضادات الأكسدة، ومضادات السرطانات، ونشاط نقص السكر في الدم، ونشاط نقص الكولسترول في الدم هي الخصائص الطبية الرئيسية للحلبة التي أظهرتها الدراسات المختلفة، بناءً على هذه الفوائد الصحية العديدة، يمكن التوصية بالحلبة لتكون جزءًا من نظامنا الغذائي اليومي ودمجها في الأطعمة من أجل إنتاج أغذية وظيفية.
الحلبة لعلاج السكري والكوليسترول
تم إجراء دراسات متعددة للتحقيق في الفوائد المحتملة للحلبة لمكافحة مرض السكري.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بذور الحلبة غنية بالحديد وتساعد على خفض نسبة السكر في الدم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق