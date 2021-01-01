بذور الحلبة غنية بالحديد وتساعد على خفض نسبة السكر في الدم



الحلبة الحلبة



على مدى السنوات الماضية، تم إجراء العديد من الدراسات حول الخصائص الطبية والوظيفية لبذور الحلبة، وأظهرت دراسة طبية حديثة، أن بذور الحلبة لها قيمة طبية عالية، لأنها تحتوي على مضادات لمرض السكر، ومضاد للخصوبة، ومضاد للسرطان، ومضاد للميكروبات، ومضاد للطفيليات، وتأثيرات نقص الكولسترول في الدم، وذلك وفقا لتقرير موقع "Diabetes".



الحلبة غنية بالألياف والبروتين، وبسبب مكوناتها الحيوية النشطة بيولوجيًا لها قيمة علاجية وتطبيقات واعدة، تعتبر مضادات السكر، ومضادات الأكسدة، ومضادات السرطانات، ونشاط نقص السكر في الدم، ونشاط نقص الكولسترول في الدم هي الخصائص الطبية الرئيسية للحلبة التي أظهرتها الدراسات المختلفة، بناءً على هذه الفوائد الصحية العديدة، يمكن التوصية بالحلبة لتكون جزءًا من نظامنا الغذائي اليومي ودمجها في الأطعمة من أجل إنتاج أغذية وظيفية.



الحلبة لعلاج السكري والكوليسترول



تم إجراء دراسات متعددة للتحقيق في الفوائد المحتملة للحلبة لمكافحة مرض السكري.

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في إحدى الدراسات ، وجد الباحثون أن إضافة 100 جرام من مسحوق بذور الحلبة منزوع الدهن إلى النظام الغذائي اليومي للمرضى الذين يعانون من مرض السكري المعتمد على الأنسولين (النوع 1) ساعد في خفض الكوليسترول الكلي أو الكوليسترول الضار أو الكوليسترول والدهون الثلاثية.