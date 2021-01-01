مصدر بالأهلي: موسيماني وافق على إعارة كهربا ومحمد محمود فى الشتاء



موسيماني موسيماني

كشف مصدر داخل النادي الأهلي موقف ناديه من اعارة ثنائي الفريق محمود عبد المنعم كهربا ومحمد محمود بعد خروجهما من حسابات الجهاز الفني بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، في الوقت الذي تلقى الثنائي العديد من العروض المحلية والخارجية للرحيل.



وأكد المصدر أن هناك جلسة جمعت موسيماني بمسئولي الأهلي أكد خلالها موافقته على رحيل الثنائي بداية من الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة وأن حصولهما على الفرصة سيكون صعباً للغاية في ظل عدم رضا موسيماني عن المردود الفني والبدني الذي يقدموه، حيث يرى موسيماني أن كهربا لا يؤدي الأدوار الدفاعية ،في الوقت الذي يرى أن محمد محمود لم يستعيد بعد فورمته الفنية والبدنية منذ عودته من الإصابة.



على صعيد متصل، رفض مسئولو الأهلى فكرة التفريط فى الثنائى محمد شريف وحسين الشحات لاعبى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما تلقى الثنائى عرضاً سعودياً بمقابل مادى كبير، ورفض جهاز الكرة بالقلعة الحمراء فكرة التفريط فى أي من اللاعبين لأنهما من القوام الأساسى للأهلى، لاسيما أن الفريق تنتظره تحديات عديدة خلال الفترة المقبلة على رأسها كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقى المقرر لهما فبراير المقبل بجانب بطولة الدوري التي يتطلع المارد الأحمر لإعادتها لخزائنه هذا الموسم.

قد يعجبك أيضا...

ولم يشارك الشحات أساسيا مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي وشارك احتياطيا في بعض المباريات ولكنه ظهر بمستوى متميز وسجل وصنع أهداف مؤثرة، في ظل اعتماد موسيماني على الرباعي بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف ولويس ميكيسوني بشكل أساسي.