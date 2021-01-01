روسيا ترسل أسلحة تظهر لأول مرة في مصر

أعلنت شركة "روس تيخ" الروسية أن شركة Technodinamika القابضة أرسلت لأول مرة في المعرض الدولي لصناعة الدفاع EDEX-2021 ، الذي يقام في مصر، أسلحة متطورة.
وأرسلت الشركة مجموعة واسعة من الذخائر الخاصة بالدبابات والمدفعية الميدانية والبحرية من عيار 57 إلى 152 ملم.
وقامت بإرسال ذخيرة دبابة من عيار 125 ملم وعناصر جديدة تسمى "Mango-M" و "Lead-2". الذخيرة مخصصة لإطلاق النار على الدبابات المجهزة بدروع تفاعلية محسنة، وحوامل مدفعية ذاتية الدفع ومخابئ وأهداف مدرعة أخرى.
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