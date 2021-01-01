حذر وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، من أن أي عدوان روسي على أوكرانيا سيتطلب ردا خطير.
وأكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اللاتفي ادجرز رينكيفيكس على هامش اجتماع لحلف الناتو في لاتفيا أن أي تحركات تصعيدية من جانب روسيا ستكون مصدر قلق كبير للولايات المتحدة ولاتفيا، وأي عدوان جديد ستكون له تداعيات خطرة".
ولم يحدد بلينكن طبيعة الرد الأمريكي المحتمل، مشيرا إلى أنه يريد أولا استشارة" حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي الثلاثاء والأربعاء في لاتفيا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بسبب الأزمة مع أوكرانيا.. أمريكا تتوعد روسيا برد خطير
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق