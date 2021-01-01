عصام عبد الفتاح : أندية تدير حملات لتشويهي.. ومصمم على الاستقالة



عصام عبد الفتاح عصام عبد الفتاح

دائمًا ما كان التحكيم هو محور الأحداث الكروية والحالات الجدلية في مباريات الدوري المصري، بعد مرور 6 جولات من المسابقة.



وازدادت حدة الإثارة خارج الملعب أيضًا، بعدما أعلن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، تقديم استقالته رفضا للهجوم الضاري على التحكيم، على حد قوله.



وكشف عبد الفتاح، في حوار مع كووورة، عن تفاصيل استقالته وموقف اتحاد الكرة منها، ورأيه في أداء الحكام هذا الموسم.

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وإلى نص الحوار:بداية.. ما حقيقة استقالتك من منصبك؟بالفعل قدمت استقالة رسمية لاتحاد الكرة، وأحمد مجاهد أبلغني برفضه قبولها وطالبني بالبقاء، حتى نكمل ما بدأناه، وإرجاء فكرة الرحيل لوقت لاحق، لكنني مصمم على موقفي.معنى ذلك أنك مستمر في منصبك؟لفترة معينة حتى تنتهي المعسكرات الحالية، وكذلك عقد ندوات مع الحكام، لتقييمهم فنيًا في الجولات الست الماضية.وهذه الأمور تنتهي خلال 3 أسابيع، وفي كل الأحوال سيأتي وقت وأرحل من اللجنة، حتى نمنح الفرصة لمجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل، لاختيار لجنة تتماشى مع أفكاره.وما الأسباب الحقيقية وراء استقالتك؟الهجوم على التحكيم غير مبرر، والبعض لا يريد الاستقرار، وأهلًا بالخبير الأجنبي، لا مشكلة لدي في ذلك، فأنا أعمل متطوعًا.كما أن الأمور صعبة بالنسبة لي، مع وجود ارتباطات داخل الاتحادين الإفريقي والدولي، فلم أكن أدخل منزلي طوال الفترة الماضية بسبب كثرة معسكرات الحكام.والبعض يتصيد أي شيء بالباطل والحق، يمكنهم تولي مسؤولية لجنة الحكام إذا أرادوا!هل شعرت أن اتحاد الكرة لم يدعمك بشكل كاف؟وماذا يفعل اتحاد الكرة ؟ فلا يوجد مجلس إدارة، وإنما هي لجنة معينة.وعندما أجد أي هجوم سأدافع عن التحكيم ولن أصمت، لماذا يريد الجميع أن ينهش في جسد التحكيم؟ البعض يهاجمني في شخصي وكأن لديهم أزمة معي.ولماذا يمكن أن يكون لديهم أزمة معك؟لا أعلم، قد يكون السبب أني محترم وقوي وأدافع عن الحكام.قلت من قبل إن هناك شخصا يقف وراء الحملات ضد التحكيم.. من هو؟ليس شخصا بعينه وإنما كُثر، هناك أندية تقود حملات، إلى جانب أشخاص من داخل وخارج منظومة التحكيم.لكنك تعرضت للهجوم في فترات سابقة توليت فيها رئاسة اللجنة ولم تستقل.. ما الاختلاف الآن؟البعض يتربص بالتحكيم ولا يريد أحدا يدافع عنه، طالما أني رئيس اللجنة سأدافع عن الحكام لآخر لحظة، إذا لم أفعل ذلك فمن يفعل؟أنا كرجل عسكري أرفض أن يتعرض الحكام للظلم بسبب أخطاء لم يرتكبوها، ونحن أول من يعترف بأخطاء الحكام إن وجدت.الأندية واللاعبون يدافعون عن أنفسهم، لماذا تريدون أن تمنعوننا من الدفاع عن أنفسنا عندما نكون مظلومين، فهذا أمر غير موجود في أي مكان بالعالم.ما حقيقة تقليص اختصاصاتك في لجنة الحكام بالكاف؟هذه الأقاويل يرددها أشخاص يحاربونني، في البداية قالوا إنني مستبعد من اللجنة، وهؤلاء ينتمون لبعض الأندية التي تعطيهم تعليمات بالهجوم علي في شخصي.من العيب أن تسخّر بعض الأندية أشخاصا للهجوم علي، أنا رقم 3 في التشكيل الجديد للجنة الحكام بالكاف، ومحاضر في الاتحادين الإفريقي والدولي، ولن أدخل في هذه المهاترات.