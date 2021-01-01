اعترف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بأنه تفاجأ من حصول لاعبه المصري محمد صلاح على المركز السابع في حفل الكرة الذهبية، أمس الإثنين.
وحصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، على الجائزة، متقدما على روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) وجورجينيو (تشيلسي) وكريم بنزيما (ريال مدريد) ونجولو كانتي (تشيلسي) وكريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) وصلاح، على الترتيب.
وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي لمباراة إيفرتون: "لقد فوجئت بمركز صلاح في الكرة الذهبية".
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التعليقات على كلوب رافضا نتائج الكرة الذهبية: هذا النجم لن يحصل عليها أبدا!
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