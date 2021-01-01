كلوب رافضا نتائج الكرة الذهبية: هذا النجم لن يحصل عليها أبدا!



الألماني يورجن كلوب الألماني يورجن كلوب

اعترف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بأنه تفاجأ من حصول لاعبه المصري محمد صلاح على المركز السابع في حفل الكرة الذهبية، أمس الإثنين.



وحصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، على الجائزة، متقدما على روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) وجورجينيو (تشيلسي) وكريم بنزيما (ريال مدريد) ونجولو كانتي (تشيلسي) وكريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) وصلاح، على الترتيب.



وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي لمباراة إيفرتون: "لقد فوجئت بمركز صلاح في الكرة الذهبية".

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وأضاف: "الصحفيون يصوتون لتحديد المراكز في الكرة الذهبية... إذا كنتم تعتقدون أن مو يجب أن يكون في مركز أعلى، فعليكم إقناع زملائكم بهذا الأمر!".وتابع: "يمكنك دائمًا منح الجائزة لليونيل ميسي عن مسيرته الاحترافية في كرة القدم، لكن إذا لم تعطها لروبرت ليفاندوفسكي هذه المرة، فإنه لن يحصل عليها أبدًا".وختم: "كما أرى أن صلاح كان يجب أن يكون بالتأكيد في مركز متقدم عن السابع".