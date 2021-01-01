أسامة نبيه : لقب الدوري كان تحت التهديد.. وأين مقدم تعاقد النقاز؟



أسامة نبيه أسامة نبيه

أثار أسامة نبيه، المدرب العام السابق للزمالك، جدلا كبيرا بعد رحيله عن القلعة البيضاء، عقب نهاية الموسم الماضي.



وحصد نبيه لقب بطولة الدوري في الموسم المنقضي مع القلعة البيضاء، ليرحل بسبب خلافات مع اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك.



وحرص كووورة على التحدث مع أسامة نبيه حول مباريات الزمالك الماضية بمسابقة الدوري، وأسباب رحيله عن القلعة البيضاء في سياق الحوار التالي:

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في البداية.. كيف ترى الزمالك في الجولات الـ 6 الأولى بالدوري؟بداية الزمالك لم تكن جيدة في الدوري بالموسم الحالي، خسارة 5 نقاط في أول 6 مباريات ينذر بموسم غير جيد للفريق ولابد من تدارك الأمر سريعا وهذا يُمكن إذا ما تم تصحيح الأخطاء.هل توقعت البداية غير الجيدة للزمالك؟نعم توقعتها مبكرا لعدة أسباب منها الفني والإداري، فحصلنا على ما يمكن أن نحصل عليه من اللاعبين في الجولات الـ 12 الأخيرة من مسابقة الدوري بالموسم الماضي وانخفاض التركيز لدى اللاعبين في بداية موسم جديد أمر طبيعي، عكس الأهلي الذي أنهى موسمه بشكل غير جيد، وصحح من أخطائه في الموسم الجديد مع دعم الفريق فنيا بصفقات جديدة.ما هي باقي الأسباب؟هناك أزمات إدارية منها تغيير اللجان المستمر والأزمات المالية التي يعاني منها النادي، وكذلك عدم وجود مساعدين مصريين لكارتيرون، هذا خطأ كبير ولابد من تداركه.من المتسبب في عدم وجود مدرب عام داخل الزمالك؟اللجنة السابقة بكل تأكيد، فقد رضخوا لرغبة كارتيرون بعدم تعيين مدرب عام وهذا أمر غير مقبول في نادي الزمالك فهناك 35 لاعبا بقائمة الفريق هل سيتعامل معهم وحده، لابد من وجود مساعدين لحل أزمات اللاعبين.ما هي حقيقة أزمتك مع كارتيرون؟لم تكن هناك أزمات، تحدثت معه في اليوم الأول وأكدت له أنه مع الوقت سيصل له من البعض، رغبتي في العمل كمدير فني، إذا ما شعرت مني بذلك فلن استكمل تعاقدي مع الفريق وسأرحل فورا، وللأسف حدث ذلك بعد مرور شهر ونصف فقط.ما هي تفاصيل ما حدث؟البعض حاول هز الثقة بيننا، فطلبت منه إبلاغ اللجنة برغبته في رحيلي خاصة وأن هناك شرطا جزائيا في عقدي بقيمة شهرين، وبالطبع لن أدفعهم فرفض ذلك وتم إبلاغي من اللجنة برفض رحيلي.هل شعرت بالإهانة بعد قرار كارتيرون بمنع أعضاء الجهاز الفني من الإدلاء بالتصريحات؟القرار لم يطبق علي، وكان ذلك من أسباب طلبي الرحيل، وكنت أتحدث في الوقت الذي أريده، كانت لديه رغبة في عدم إدلاء عناصر الجهاز بتصريحات إعلامية ولكني نقلت له بالنص "هذا القرار لن يطبق علي"، وهذا ما حدث.وماذا حدث بعد ذلك؟كان لدي هدف وهو الفوز بالدوري مع الزمالك، بفضل الله تحقق الهدف ولكن الإدارة غير الجيدة لفريق الكرة دفعتني للرحيل بعدما حققت هدفي.ماذا تقصد بالإدارة غير الجيدة لفريق الكرة؟جميع قرارات اللجنة فيما يتعلق بفريق الكرة خاطئة، كنا نعمل في اتجاه ولا نعلم بما تقوم به اللجنة بشأن فريق الكرة، على سبيل المثال لم نكن نعلم بإيقاف حسام أشرف الذي كان من الممكن أن يتسبب في ضياع لقب الدوري.مسؤولو الزمالك أكدوا أن الجهاز الفني كان على علم بإيقاف اللاعبهذا غير حقيقي، لم نكن نعلم أن حسام أشرف معاقب بالإيقاف واللاعب تواجد معنا في أكثر من مباراة، بعض المباريات كنا ندخلها بـ 22 لاعبا ويتم استبعاد اثنين منها وكان يتواجد معنا في معظم المباريات، فضلا عن تواجده على مقاعد البدلاء في إحدى المباريات، فماذا لو كنا أشركناه وقتها؟ كانت ستضيع علينا بطولة الدوري بسبب الإدارة الخاطئة.وماذا عن علم الجهاز الفني بمنع القيد؟لم نكن نعلم أيضا بهذا الأمر، وإذا كنا على علم بمنع القيد فلماذا تم التعاقد مع حمدي النقاز وعمر كمال عبد الواحد ومحمود شبانة؟ الأمر كان مفاجئا لنا كجهاز فني.هل تم التعاقد مع حمدي النقاز دون رغبة الجهاز الفني؟هذا حقيقي، رفضنا كجهاز فني في بداية الأمر التعاقد مع حمدي النقاز وكانت هي نفس رغبة كارتيرون، ولكننا فوجئنا باللجنة تتعاقد مع اللاعب عن طريق حازم فتوح وكيل المدير الفني نفسه الذي تراجع ووافق على ضم اللاعب، وهذا أمر غير مفهوم.النقاز خسر القضية بعد ذلك، ولم يقيد في الزمالك فأين مقدم التعاقد الذي حصل عليه اللاعب؟ رددوا أنه أعاد المبلغ ولكن على مسؤولي اللجنة الكشف عن ذلك بمستند رسمي.كيف ترى استبعاد طارق حامد ومحمد أبو جبل من قائمة منتخب مصر؟خطأ كبير من البرتغالي كيروش، طارق حامد لاعب مميز وصاحب خبرات كبيرة وإضافة لمنتخب مصر، أما استبعاد أبو جبل فهو ظلم كبير للحارس والظلم يأتي من كارتيرون وكيروش معا.كيف من الزمالك والمنتخب معا؟قبل أي شيء محمد عواد حارس مميز وكان من أسباب تتويج الزمالك بالدوري في الموسم الماضي، ولكن كان على كارتيرون أن يكون مساندا لأبو جبل عقب الخسارة من الأهلي والوقوف بجانبه على الأقل من أجل منتخب مصر على أن يتم استبعاده بعد ذلك ولكن استبعاده من المشاركة ظلم له تسبب في غيابه عن المنتخب الذي زاد من الظلم على الحارس.